Chytré hodinky velkých značek stojí vysoké tisíce korun, levné modely čínské provenience vyjdou na stokoruny. Ovšem první dojem z nich není vůbec špatný a výběr je obrovský. Třeba displeje mají parádní a zpracování pouzder je také na velmi slušné úrovni.
Letos na veletrhu MWC v Barceloně příliš vystavovatelů chytré hodinky nemělo. Je to dnes levná komodita s malými maržemi. Ostatně, když vynecháme značky první a druhé kategorie, tak od těch ostatních třeba přímo v Číně jen stěží zaplatíte za chytré hodinky víc než v přepočtu tisíc korun.
Nás na veletrhu zaujala prezentace hodinek značky Doogee. To je známý výrobce odolných mobilů, dobře etablovaný je i v Česku, ale s chytrými hodinkami není ve světě příliš známý. Respektive, globálně nabízí modely Anywise W1 (Pro), ty však na veletrhu nevystavoval. Tyto modely stojí 1 500 až 2 500 korun, ty na veletrhu jsou většinou levnější, některé i výrazně.
Všechny vystavené hodinky nesly označení řady D. Některé lze koupit přes vybrané čínské (velko)obchodníky s cenou okolo 500 korun za kus při v podstatě maloobchodním odběru.
Třeba tyto nesou označení D43 a vyznačují se dvoukanálovým GPS a velkým AMOLED displejem s úhlopříčkou 1,43 palce a rozlišením 466 × 466 pixelů. Displeje mají tyto hodinky všeobecně parádní a to jak vizuálně, tak i dotykové ovládání je bezproblémové.
Tento model se jmenuje D45B a výrobce ho prezentuje v byznysovém stylu. Displej je zde o něco menší, 1,32 palce, ale rozlišení je stejných 466 × 466 pixelů. Na to, že se jedná o hodinky s cenou (v Číně) pod tisíc korun, tak je zpracování výborné, a to včetně všech mechanických částí.
Z dámských modelů se nám líbil tento D39D s 3D krycím sklem a tenkými rámečky okolo displeje. Ten je stejný jako v předchozím případě, tedy 1,32 palce s rozlišením 466 × 466 palce.
Výrazný a značkovou hodinkovou produkcí inspirovaný design má model D30B, což je rozměrný 46mm pánský model. Displej je větší 1,43palcový, rozlišení jako v předchozích případech. Všeobecně tyto mohutné modely mají sice stále velmi dobré zpracování, ale masivní pouzdro působí na pohled trochu lacině.
Naopak subtilní modely Doogee umí, zde je D50A s ultratenkým tělem. Ač to na první pohled nevypadá, tak hodinky mají 1,43palcový AMOLED displej nebo 300 mAh baterii.
Podobně označený model D50S mají stejné parametry, ale jiný design. Ty předchozí byly spíš dámské, tyto jsou spíš pánské. V obou případech jde o 44mm hodinky, takže vyloženě malé nejsou.
Doogee D43B jsou odolné hodinky včetně pancéřovaného pouzdra. Mají dvoukanálové GPS a offline mapy. Otázkou je, jaké jsou mapové podklady. Opět chválíme displej, který je dobře čitelný i v úsporném režimu.
D50 je opět podle výrobce byznysový model k obleku. Tyto jsou tenké, jinak mají parametry jako předchozí modely, tedy s 1,43palcovým AMOLED panelem s rozlišením 466 × 466 pixelů. Výrobce u tohoto a některých dalších modelů uvádí podporu češtiny. Takže třeba se dostanou i na český trh. Čínská cena je v přepočtu okolo 700 korun.
Většina předchozích hodinek se snažila vypadat jako klasické náramkové hodinky. D30DZ se víc blíží podobě chytrých hodinek velkých značek a podle nás je to designově velmi povedený model. Z celého portfolia mají nejnovější Bluetooth 5.4. Bohužel stejně jako u ostatních nemáme informace o možné dostupnosti v Evropě. Je možné, že to může být pod jinou značkou než Doogee.
Vedle Doogee měl na stánku hodinky i další známý výrobce odolných telefonů Blackview. Model WP90 Pro se dá sehnat globálně, třeba na Aliexpressu za zhruba 1 700 korun.
Na veletrhu vystavený model zjevně nebyl globální verzí, takže můžeme hodnotit opět výborný displej typu AMOLED (většina hodinek i v ceně 200 Kč (v Číně) jiné než AMOLED Displeje nemá. Zde je panel s úhlopříčkou 1,43 palce.
Hodinky mají odolné tělo, které je dost masivní a těžké. Zajímavostí je boční svítilna a výhodou velká baterie s kapacitou 900 mAh.
Konkrétně tento model nás svým designem neuchvátil, ale zpracování opět nebylo vůbec špatné. Všeobecně platí, že i levné čínské chytré hodinky nejsou v určitých ohledech vůbec špatné: displej, dotyková vrstva, zpracování. Ale celkově to může být loterie. Dobré zkušenosti máme i s vyloženě levnými modely, ale celkově je lepší volit hodinky s cenou blíže tisícikoruně nebo víc.
