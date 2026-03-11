|
Chytré hodinky za stokoruny vypadají překvapivě výborně
KVÍZ: Používáte mobil? Tak to se dost možná necháte nachytat
Od spuštění první tuzemské mobilní sítě uplyne letos 35 let. Mobilní telefon bylo možné na území tehdejší České a Slovenské Federativní republiky poprvé použít 12. září 1991. Pamatujete si i další...
Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...
Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...
Když ztroskotáte, budete chtít mít tento telefon. Je jako švýcarský nožík
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Velmi talentovaný přístroj, který navíc vypadá, že opravdu funguje, ukázala firma Unihertz. Ta si zakládá na v podstatě startupovém přístupu a specializuje se na neobvyklé telefony. Model Tank 5 Pro...
To už snad ani není mobil. Má baterii jako šest běžných smartphonů
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou...
Chytré hodinky velkých značek stojí vysoké tisíce korun, levné modely čínské provenience vyjdou na stokoruny, spíš výjimečně na sumy nad tisíc korun. Ovšem první dojem z nich není vůbec špatný a...
Messenger na webu už jedině přes Facebook, oznámila Meta
Společnost Meta vydala upozornění, že populární komunikátor Messenger ve své webové podobě končí. Následuje tak nedávný konec aplikací pro Windows a Mac. Neznamená to však konec samotného...
Nejdřív jsme to měli za hloupost, nakonec nás akční kamera přesvědčila
Na první pohled další prapodivný miniaturní smartphone. Navíc v odolném provedení a v maskáčovém designu. Jenže Fossibot F116 Pro je docela multitalentovaný přístroj. Tak trochu smartphone, ale také...
Nezasloužíme si je, myslí si čínští výrobci těchto špičkových mobilů
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Čínské firmy si stále nechávají mnoho modelů smartphonů jen pro svůj domácí trh, případně pro některé asijské země. Do Evropy tak množství zajímavých kousků nedorazí. Podívejte se na nedostupné...
Ještě dávají zaváděcí slevy a docela velké. Letos se to už nemusí opakovat
Není vůbec obvyklé, aby jeden model telefonu existoval ve dvou verzích, které se od sebe liší velikostí a hmotností. Navíc obě verze se prodávají vedle sebe i na českém trhu. Rozdíly mají samozřejmě...
Neměl peníze, a tak přišel o slávu. Patent, co změnil svět, získal někdo jiný
Jde o vůbec nejvýnosnější patent, jaký byl kdy podán. U amerického patentního úřadu jej podal skotský rodák Alexander Graham Bell. Nebyl ovšem jediným, kdo tak v příslušný den učinil. Z nevídané...
Čechů je na Blízkém východě o třetinu méně než o víkendu, hlásí operátoři
O zhruba dvě třetiny se oproti víkendu snížil počet Čechů využívajících mobilní služby na Blízkém východě. I tak podle dat tuzemských operátorů, kteří jim v neděli aktivovali bezplatně datové balíčky...
Vůbec se toho nebojí. Fejkují design slavných produktů a nestydí se za to
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Napodobeniny produktů slavných značek jsou dnes zcela běžné a třeba v případě textilu je to specifické odvětví takzvaných replik. U elektroniky je to složitější, design okopírovat jde, ale vespod je...
Před lety byl tento typ mobilu obrovský hit. Našli jsme luxusní moderní verzi
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Unihertz sama o sobě prohlašuje, že vyrábí smartphony pro úzké skupiny uživatelů. A její nejnovější model, Titan 2 Elite, takovým určitě je. Zároveň však díky svému provedení působí skutečně...
Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu
Londýn (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Nothing, který se prezentuje jako designová alternativa k nudným androidům, má dvě smartphonové novinky. Zatímco jedna využívá toho, co se osvědčilo minule, druhá dělá pořádný designový krok...