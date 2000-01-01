náhledy
Není to značka, která seká jedny chytré hodinky za druhými. Ale před lety se proslavila jedním prvenstvím a zároveň hodinkami, které byly nejhezčí na trhu. Nyní po letech přichází nástupce s dobrou výbavou a trochu zavádějícím označením Ultra a v základu sebevědomou cenou. Ale v akci jsou výhodné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V roce 2014 Google představil operační systém pro nositelnou elektroniku Android Wear, který se dodneška vyvinul do současné podoby Wear OS 6. A kdo by ho měl otestovat první, než hodinky od Motoroly. Důvod byl prostý, Motorola do roku 2014 Googlu patřila, až tento rok ji Google prodal Lenovu.
Autor: Motorola
První hodinky Motoroly s Android Wear se jmenovaly Moto 360 (ale úplně první chytré hodinky Motoroly to nebyly!) a ve své době to byly i nejhezčí chytré hodinky na trhu. Důvodem byl minimalistický design bez výstřelků a snahy vykřičet do světa: „Toto jsou chytré hodinky“. Naopak, vypadaly jako klasické náramkové analogové hodinky.
Autor: Motorola
V roce 2015 představená druhá generace na tu první navazovala, o rok později následovala generace třetí. V dalších letech výrobce pracoval s řadou Moto Watch, většinou to však byly spíš levnější hodinky a náramky.
Autor: Motorola
Jako třeba Moto Watch Fit, což jsou hodinky nebo spíš náramek z loňského roku a aktuálně s cenou tisíc korun. Tyto a základní Moto Watch používají vlastní operační systém, což je také podstatný rozdíl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zcela nové Motorola Moto Watch Ultra míří mnohem výš a inspiraci hledají právě u prvních Moto 360. Trochu designem, trochu prémiovostí. Funkčně jsou samozřejmě úplně jinde. Pro zákazníky je podstatnou věcí LTE konektivita, což u operátora O2 znamená, že hodinky budou fungovat samostatně s vaším telefonním číslem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V rámci balení dostanete hodinky, dva řemínky a bezdrátovou nabíječku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jednoduchý design cílí spíš na konzervativní zákazníky. Dominantní je displej s úhlopříčkou 1,5 palce a rozlišením 466 × 466 pixelů. Je to LTPO pOLED panel s maximálním jasem 2 700 nitů. Displej umožňuje Always-on zobrazení a kryje ho sklíčko Gorilla Glass 3.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ovládací prvky jsou tři: dotykový displej a korunka s tlačítkem na pravém boku. Což je dnes standard. Korunka je nejenom otočná, ale samozřejmě funguje i jako tlačítko.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzadu jsou senzory a viditelné magnetické kontakty pro nabíječku. To v této třídě moc obvyklé není. Hodinky pohání moderní čip Snapdragon W5+ Gen 1. GPS je dvoukanálová, nechybí bluetooth a wifi.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je velmi dobré, ostatně hodinky v základu nejsou vůbec levné. Hezké jsou detaily, jako třeba logo Motoroly na vrchu korunky. Pochválit musíme i kvalitní řemínky a jejich snadnou výměnu. V prodeji jsou dvě barvy těla: černá a stříbrná, které doplňují řemínky v adekvátních barvách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky se hodí primárně na pánskou ruku, mají průměr 46 mm. Což je dnes standard právě u hodinek pro pány. Řemínek je pak 22mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tenké tedy hodinky Motorola Watch Ultra rozhodně nejsou, výška pouzdra je 12,1 mm. Tělo je vyrobené z nerezové oceli a hmotnost hodinek je 51 gramů. Odolnost je slušná hodinky plní normu IP68 a výrobce udává odolnost do pěti atmosfér. Prakticky se s nimi dá plavat, ale na potápění to není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podstatnou výhodou je LTE konektivita. Tu celkově až tolik hodinek na trhu nenabízí a ještě méně jich podporuje duplicitní SIM (v hodinkách eSIM) u operátora. V případě Motorola Moto Watch Ultra to zatím funguje u O2 a snad přibudou i další operátoři.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud si duplicitní eSIM pořídíte, tak si můžete jít třeba zaběhat a můžete nechat telefon doma. Hodinky ho nahradí, u volání asi plnohodnotně, u textové komunikace nouzově a můžete třeba i platit. Ale to logicky souvisí s velikostí displeje. Ta duplicitní eSIM a podpora operátora je potřeba, protože jen tak budete mít v hodinkách své číslo z mobilu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mikrofon a reproduktor pro volání je velmi slušný, baterii s kapacitou 550 mAh stačí nabíjet v rozmezí jednoho až čtyř dnů. Záleží na vytížení, především v LTE režimu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základní cena hodinek je 12 500 korun, což není málo. Aktuální Apple Watch 9 jsou dražší (okolo 15 000 Kč), Samsungy Watch 9 pak zase o něco levnější za 11 000 Kč (vždy větší velikost a LTE konektivita). Zajímavá je však nabídka u O2, kde v rámci vánoční kampaně koupíte tyto hodinky se slevou 5 000 korun. A to už je hodně zajímavé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším lákadlem hodinek je aktuální spolupráce Motoroly s finskou značkou Polar. Ta se chytrými hodinkami a sport testery živí léta a úspěšně. Polar se tak podílel na sportovních funkcích hodinek Moto Watch Ultra.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V kombinaci s Wear OS je tak silnou stránkou hodinek právě softwarová výbava.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pro sledování spánku zde jsou dva režimy. První se jmenuje Nightly Recharge a kombinuje měření kvality spánku a regenerace autonomního nervového systému.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhá se jmenuje Sleep Plus Stages a vypočítává skóre spánku. Používá k tomu sledování kvality spánku a hlídá i délku jednotlivých spánkových fází.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sportovních režimů jsou desítky a hodinky hlídají spálené kalorie, upozorňují na nečinnost a další funkce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky Motorola Moto Watch Ultra jsou již v prodeji, jak u prodejců, tak u operátora O2. Právě tam dávají v akci největší smysl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorole se s smartphony velmi daří. Ale s hodinkami bude muset být trpělivá a stejně aktivní, jako byla po dlouhá léta u smartphonů. Trh je nasycený a konkurence velká. I když zrovna v segmentu LTE hodinek to zase tak slavné není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz