Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou stránkou produktů by měl být velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
První novinkou jsou hodinky s prostým označením Watch. Měl by to být top model z řady hodinek výrobce, přesto by se cena měla pohybovat okolo tří tisíc korun.
Motorola spolupracovala s finskou značkou Polar a hodinky využívají některé jejich technologie, jako například trvalé sledování srdečního tepu. Celkově se zaměřují na fitness nástroje.
Výhodou je odolnost podle normy IP68. Výdrž na jedno nabití baterie je až 13 dnů v úsporném režimu nebo týden, pokud chce mít majitel stále zapnutý displej. Přes hodinky lze telefonovat.
Další novinkou Motoroly je dotykové pero, které se jmenuje Pen Ultra. Výrobce ho zřejmě primárně představil kvůli novému telefonu Razr Fold, což je první knížková skládačka značky. Pero však bude možné použít i na dalších produktech Motoroly i Lenova.
Razr Fold pero podporuje, čímž se stává jedním z nemnoha pokračovatelů Samsungu Z Fold. Ten už v aktuální sedmé generaci pero nepodporuje, což se mnoha zákazníkům nelíbilo. Teď mají alternativu (spolu například s Honorem Magic V5).
V peru je akcelerometr a gyroskop, citlivost dotyku je v 4 096 krocích a špička má velikost 1,44 mm. Pero plní odolnost IP55 a využívá ke spojení Bluetooth ve verzi 5.3.
Cena pera v této chvíli známá není. Dodávat se bude v zajímavém pouzdru, které funguje i jako nabíječka. Ale z praktického hlediska bude lepší nějaký kryt, do kterého půjde zasunout.
Reproduktor Moto Sound Flow úplně levný není, vyjde okolo 5 000 korun. Jsme zvědaví, jak bude hrát, ale vypadá zajímavě. Má dva reproduktory: basový (20 W) a výškový (10 W).
Reproduktor lze párovat s dalším do stereofonní sestavy. Sám o sobě má instalovanou baterii s kapacitou 6 000 mAh, která by měla zajistit až půldenní nepřetržitý poslech.
V prodeji budou dvě verze: černá a „Warm Taupe“, což je zhruba béžovo-zlatý odstín. Zvuk ladila slavná značka Bose. Přístroj spolupracuje s AirPlay Google Cast, Spotify Connect.
Ovládání je na horním panelu se senzorovými tlačítky. Reproduktor splňuje odolnostní normu IP67, takže je vyloženě vhodný pro použití v terénu.
Poslední novinkou je Moto Tag 2. Ten první zaujal univerzálním použitím a později i podporou UWB. Vyšší cena byla u prvního Tagu ospravedlnitelná.
Dvojka samozřejmě také podporuje UWB, k tomu přidává podporu Bluetooth 6.0. Tag funguje s přístroji s Androidem verze 9.0 a vyšší, není tak omezený na smartphony od Motoroly.
Tak splňuje odolnostní normu IP68, takže se může namočit a nemělo by se mu nic stát. Baterie vydrží podle výrobce až 500 dnů, a vyměníte ji doma. Je to běžná knoflíková baterie CR2032.
Motorola Tag 2 se začne prodávat na jaře a stejně jako ostatní příslušenství bude v prodeji i na českém trhu. Startovní cenu odhadujeme na částku pod tisíc korun za kus, případně za zvýhodněnou ve větším balení.
