S hodinkami pomohla finská značka. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Jan Matura
Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou stránkou produktů by měl být velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
Motorola Watch 2026

Motorola Watch 2026 | foto: Motorola

Motorola Watch 2026
Motorola Watch 2026
Motorola Watch 2026
Motorola Moto Pen Ultra
16 fotografií

Témata: hodinky, Motorola

To je zase nesmysl. Tento mobil lidé dříve nechtěli, tak proč by měli teď?

Clicks Communicator

Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

20. ledna 2026

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

19. ledna 2026

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...

18. ledna 2026

Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo

Premium
ilustrační snímek

Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...

18. ledna 2026

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

17. ledna 2026

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

16. ledna 2026

Fritéza zdarma. Stačí si koupit nové Xiaomi a napsat na něj recenzi

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok. Start...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:48

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Vivo X300 Pro

Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...

15. ledna 2026

K nejlepšímu displeji přidali i dobrou výbavu. Evropa tentokrát neostrouhá

TCL Nxtpaper 70 Pro

Čínská značka TCL představila v USA na veletrhu CES svůj nový smartphone s parádním Nxtpaper displejem, který přináší skvělou čitelnost a komfort za všech podmínek. Nový model dostal solidní výbavu a...

14. ledna 2026  7:02

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

14. ledna 2026

Používají návleky i sprej proti námraze. Údržba vysílačů je v zimě náročná

Hůra, Vsetín

Zařízení mobilních vysílačů musí fungovat v letních vedrech i zimních mrazech. Lidé se potřebují dovolat nebo se připojit k internetu, i když sněží nebo je námraza. Vysílače mobilních sítí musí...

13. ledna 2026  16:02

