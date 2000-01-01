náhledy
Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se ale na českém trhu chytré hodinky od Motoroly opět objevují. Model Moto Watch Fit navíc není ani nijak drahý model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola Moto Watch Fit je sice svou podstatou neobvyklý model, po stránce výbavy však jde o poměrně běžné, spíše dostupnější chytré hodinky.
Hodinky mají plastové pouzdro, které stejně jako celá řada dalších svým obdélníkovým tvarem vzdáleně připomíná model Apple Watch.
Moto Watch Fit zaujme poměrně velkým 1,9 palcovým OLED displejem. Rozlišení výrobce neuvádí, podle dostupných zdrojů by mělo být 348 × 442 pixelů.
Maximální jas displeje je s hodnotou 1 000 nitů docela obstojný. Obrazovka je pak také chráněná tvrzeným sklem Gorilla Glass 3.
Bohužel ale nejsou vybavené reproduktorem a mikrofonem, takže si přes ně nezavoláte pomocí propojeného mobilu. Je to celkem škoda, konkurence v této kategorii už takovou funkci sem tam umí.
Hodinky jsou jinak příjemně lehké (25 gramů) a tenké, což oceníte třeba při sportu.
K hodinkám dostanete i adaptér na uchycení řemínků s mechanismem Quick Release.
Dodávaný řemínek je ve velikosti 22 mm. Je z příjemného látkového materiálu, který je vhodný jak na sport, tak na každodenní nošení.
Hodinky jsou odolné proti vniknutí prachu a vody, lze je i ponořit pod vodní hladinu (odolnost proti tlaku 5 atmosfér v laboratorních podmínkách).
Hodinky se nabíjejí pomocí magnetického konektoru na pouzdru, v balení najdete příslušný kabel, nikoliv však adaptér do zásuvky.
Hodinky zvládají měřit jak tepovou frekvenci, tak oblíbené snímání nasycení krve kyslíkem (SpO2). Nechybí ani měření kvality spánku, krokoměr a další. Nechybí dokonce ani připojení GPS.
Docela zajímavou funkcí je pak také možnost nechat si vyrobit ciferník na přání pomocí nástroje umělé inteligence v propojeném telefonu.
Hodinky se prodávají pouze v zelené barevné variantě a stojí 2 489 korun.
