Pokud máte malé dítě, které třeba začíná samo chodit do školy nebo po škole se samo přesouvá na kroužek, tak jsou chytré hodinky docela praktickou volbou. Předpokládejme tedy, že potomek zatím nemá mobil či smartphone. Ať proto, že mu ho zatím nechcete dávat, nebo protože hrozí riziko jeho ztráty či poškození. Ano, lze to řešit i nějakým „Air Tagem“ v batohu nebo kapse, ale to je zcela pasivní zařízení.

Výdrž baterie je u těchto hodinek docela často kritizovaná, lidé si stěžují, že občas nevydrží ani půl den. To se nám nestalo, standardně dva dny dají.