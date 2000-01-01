Výrobce Huawei překvapil fanoušky speciální edicí hodinek Huawei Watch Ultimate. Novinka s plným názvem Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition cílí elegantním pouzdrem posázeným diamanty na dámy, ovšem hlavně na ty majetné. Cena je totiž astronomická.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nové hodinky od Huaweie už na první pohled vyjadřují, že jde o jeden z nejluxusnějších modelů, jaké si můžete aktuálně koupit. Je to opravdový luxus, který v nabídce žádná jiná mainstreamová značka nemá.
Dominantou designu tohoto modelu je 99 ručně vsazených diamantů. Proč právě 99? V Číně je to považováno za šťastné číslo.
Za designem hodinek stojí slavná designérka šperků Francesca Amfitheatrof, která se při návrhu hodinek inspirovala Fibonacciho křivkami a přírodními motivy.
Displej hodinek kryje safírové sklíčko s diamantovým brusem, luneta je tvarována tak, aby se světelné odrazy měnily při sebemenším pohybu ruky.
Pouz hodinek má titanovou konstrukci, keramická záda a celkově vysocve prémiové zpracování, které má zajistit i odolnost proti poškození.
Displej s průměrem 1,38 palce je typu LTPO AMOLED a nabízí rozlišení 466 × 466 pixelů a jas až 3000 nitů pro dobrou čitelnost venku.
Hodinky stejně jako celá řada dalších modelů značky Huawei disponují funkcí Health Glance, která dokáže během 60 sekund analyzovat 11 zdravotních hodnot pomocí senzorů ECG, PPG a tlakového měření.
Hodinky dále sledují váš spánek, tep, náladu i ženské zdraví a následně uimí nabídnout komplexní přehled o kondici uživatelky.
Musíme potvrdit, že hodinky primárně cílí na uživatelky, jelikož vystavované modely měly řemínky upravené na dámská zápěstí a většina novinářů na akci je ani nemohla pořádně navléknout na ruku.
Hodinky disponují zabudovnou eSIM, díky které můžete telefonovat a používat SOS funkce bez nutnosti mít u sebe smartphone.
S hodinkami můžete samozřejmě i zaplatit v obchodech, mají zabudované NFC.
Ve výbavě hodinek najdete měření více než 100 sportovních režimů. To zahrnuje golf, pilates i tanec.
Výdrž hodinek na jedno nabití by měla být zhruba týden, což samozřejmě ovlivňuje styl používání.
Teď se ale podržte. U Huawei jsme byli zvyklí, že Ultimate edice někdy přesáhnou i částku 50 tisíc korun, jenže Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition jsou na úplně nové úrovni. Vyjdou totiž na 3 799 eur, tedy asi 92 tisíc korun.
Zatím není ptvrzeno, že by se hodinky měly prodávat i na českém trhu.
Na další fotografie tohoto luxusního modelu se můžete podívat ve zbytku galerie z naší prohlídky demo zóny z akce v Bangkoku.
