Společnost Huawei se opět pustila do kategorie luxusních chytrých hodinek s modelem Watch Ultimate 2. Je to robustní, vysoce odolný model s nadstandardními funkcemi, přitom jeho cena sice je vysoká, ale ne úplně závratná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak už je z názvu patrné, model Watch Ultimate 2 navazuje na první generaci z roku 2023. Modelu stojícím na samotné špičce nabídky kategorie chytrých hodinek od Huaweie přibyly extra prvky výbavy a zlepšila se odolnost.
Model Ultimate 2 je stále pořádný kus hodinek, pouzdro je masivní a vhodné především na silná zápěstí. V době, kdy se těla hodinek zeštíhlují, má model Ultimate 2 skoro 13 mm na šířku.
Tělo hodinek je z prémiových materiálů: okolo displeje je keramická luneta, zbytek povrchu pak je z titanu a spodní část pouzdra je také chráněná keramikou. Pouzdro hodinek má hmotnost 80 gramů.
Displej je velký a kvalitní, jde a AMOLED panel s průměrem 1,5 palce a rozlišením 466 × 466 pixelů. Výborný je maximální jas, který dosahuje hodnoty až 3 500 nitů.
Senzorová výbava zahrnuje vše potřebné, od měření tepu a kvalitu spánku až po okysličení krve a EKG.
Zásadní na tomto modelu je jeho odolnost proti vodě, která je na kategorii chytrých hodinek špičková. Výrobce se totiž chlubí potápěčskou normou ISO 22810 a certifikací EN 13319. To znamená, že se hodí i pro ponory do pořádné hloubky.
Výrobce uvádí, že v laboratorních podmínkách hodinky dosahují odolnosti na tlak odpovídající hloubce 150 metrů pod vodní hladinou.
Hodinky také nabízejí i několik dalších speciálních funkcí pro použití pod vodou, například zobrazování údajů o ponoru v reálném čase nebo systém komunikace (posílání přednastavených textovek) pomocí sonaru mezi propojenými hodinkami až na vzdálenost 30 metrů.
V balení s hodinkami najdete jednak bezdrátovou nabíjecí podložku…
…ale můžete si připlatit i za variantu s několika typy řemínků. Základní sportovní silikonový řemínek můžete jednak volitelně prodloužit, nebo nahradit přibaleným titanovým tahem.
Na boku pouzdra najdete také senzor X-TAP, který nabízí přesnější analýzy vašeho zdraví, stačí se pouze dotknout prstem.
Pro přesné určení polohy jsou hodinky vybaveny podporou hned pěti satelitních systémů (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo a QZSS). Podporovaný je také dvoupásmový režim určování polohy.
Nechybí ani podpora detekce pádu s automatickým voláním na tísňovou linku.
Systém hodinek je obvyklý HarmonyOS, který má možnost instalovat aplikace třetích stran. Na českém trhu však chybí možnost hodinkami zaplatit.
Hodinky alespoň nabízejí vestavěnou eSIM, takže se mohou připojit k mobilní síti i bez nutnosti je propojovat s telefonem.
Samozřejmě je ale můžete i propojit s telefonem (Android či iOS) a volat právě pomocí propojeného telefonu.
Jsou tu i další nadstandardní funkce například pro cyklisty nebo hráče golfu, včetně třeba tisíců map golfových hřišť.
Podle výrobce by hodinky měly vydržet v provozu 4,5 dne při standardním používání, nebo 11 dní v úsporném režimu.
Huawei dále uvádí různou výdrž podle typu sportovní činnosti, například zhruba 18 hodin v režimu potápění nebo 24 hodin v golfovém režimu.
Sportovní metriky jsou zde velice obsáhlé, hodinky po vzoru jiných profesionálních modelů umí třeba vyhodnocovat úroveň zotavení, tréninkovou zátěž nebo běžecký index.
Hodinky jsou v podstatě takovou prémiovější a ještě lépe vybavenou alternativou k modelu Watch GT 6 Pro, který ovšem oproti Ultimate 2 alespoň nabídne delší výdrž baterie.
Hodinky startují na českém trhu za cenu 22 490 korun, připlatit si pak lze za variantu s titanovým řemínkem (24 999 korun).
