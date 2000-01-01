Segment chytrých hodinek pro děti se rozrůstá o prémiový model. Představila ho společnost Huawei a překvapilo nás, co všechno nad rámec základní funkcionality do něj dokázala nacpat. Na výběr jsou dvě varianty, hodinky během letoška seženete i na českém trhu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei na konferenci v Bangkoku odhalil zajímavou novinku v podobě chytrých hodinek pro děti. Jde o modely X1 a X1 Pro, které v publiku vzbudily zdaleka největší ohlas mezi všemi představenými novinkami.
Varianty se od sebe přitom prakticky neliší. Rozdílnost spočívá v dostupných barevných variantách (modrá nebo růžová u X1, černá nebo bílá u X1 Pro), úložišti pro data (32, nebo 64 GB)…
… a především v tom, že v případě modelu X1 Pro lze oddělit pouzdro od řemínku, přičemž si zachová plnou funkcionalitu.
Důležité je to proto, že hodinky (oba modely) mají mimo jiného zabudované dva foťáky: přední a zadní. To aby si děti mohly fotit selfíčka s kamarády nebo cokoliv, co vidí před sebou.
Model X1 Pro tak bude díky oddělitelnému pouzdru a příslušenství možné proměnit na malý kompaktní fotoaparát. A to je opravdu zajímavá funkce, se kterou si děti užijí spoustu zábavy.
Pouzdro hodinek jinak můžete u obou modelů odklopit, a hodinky tak používat jak na focení, tak třeba na videohovory.
Displej má úhlopříčku 1,82 palce, jde o typ AMOLED a poskytuje dostatečný jas i na používání ve všech podmínkách.
Pro sledování polohy dítěte je tu pak dvoupásmový GPS systém a také wi-fi připojení.
Nechybí ani SOS funkce. Stačí pětkrát po sobě rychle zmáčknout boční tlačítko a hodinky samy zahájí tísňové volání.
Samozřejmostí je nastavení hlídaných zón. Jakmile dítě opustí nebo vstoupí do definované oblasti (např. škola, domov), propojená aplikace vás upozorní.
Jak už jsme zmínili, hodinky mají dva fotoaparáty. Zadní s 13Mpix rozlišením a přední s 5Mpix senzorem a širokoúhlým záběrem obrazu.
Rodičovská kontrolu spravujete přes aplikaci Huawei FamCare. Zde můžete blokovat volání na neznámá čísla či spravovat čas strávený u obrazovky.
Hodinky mají i několik zdravotních senzorů, jde však spíše o základ, např. sledování srdečního tepu.
Splňují odolnost IPX9, což znamená, že snesou i potápění do vody, ne však prach.
Baterie má kapacitu 850 mAh. Huawei však zatím nespecifikoval, jak dlouho by měly hodinky na jedno nabití vydržet.
Prémiové chytré hodinky pro děti od Huaweie by se měly objevit během letošního roku i na českém trhu. Cena za základní model X1, tedy za provedení bez odnímatelného pouzdra, bude činit ekvivalent 249 eur (asi šest tisíc korun)…
… model X1 pro pak vyjde na ekvivalent 349 eur (asi 8,5 tisíce korun). Další záběry tohoto modelu a prezentace výrobce na konferenci si můžete prohlédnout ve zbytku galerie.
