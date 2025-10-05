Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro překvapí výdrží. Vyzkoušeli jsme novinku

Ondřej Martinů
Nové hodinky série GT od společnosti Huawei mají v mnoha ohledech šanci prorazit na trhu nositelné elektroniky. Nejenže dobře vypadají, ale nabídnou třeba i dlouhou výdrž na jedno nabití a několik příjemných extra funkcí. Pár kompromisů se sice najde, ale cena naštěstí není nijak přehnaná.
Huawei Watch GT 6 Pro | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Huawei si na druhou polovinu letošního roku připravil docela bohatou nabídku chytrých hodinek. Nároky méně náročných uživatelů uspokojí třeba sportovní model Watch Fit 4 Pro nebo nová základní varianta modelu GT 6. Pro ty náročnější je tu pak v podstatě top model v podobě hodinek Watch GT 6 Pro, který už je jen jeden stupínek pod luxusním modelem Ultimate 2. Dnes se zaměříme právě na model Watch GT 6 Pro.

Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus

Model GT 6 Pro tentokrát seženete pouze v jedné velikostní variantě, a to 46mm verzi. Pokud chcete menší hodinky, musíte sáhnout po levnějším sourozenci GT 6, který už má dvě velikostní verze, včetně 41mm modelu, který tak lépe padne na drobnější zápěstí. Huawei zkrátka usoudil, že Pro model prostě bude jen robustnější a zákazníci to tak musejí akceptovat.

Samozřejmě třeba oproti Ultimate edici je Pro pořád celkem decentní model, což alespoň vnímáme z pohledu běžné varianty se sportovním řemínkem ze syntetické gumy. S koženým řemínkem (s ním se v základu neprodává) nebo kovovým tahem (s ním naopak ano, ale za příplatek) už umí udělat i opravdu parádu.

I tentokrát má Pro model tělo z titanové slitiny, spodní část pouzdra chrání nanokrystalická keramika. Konstrukce pouzdra je tak v podstatě luxusní a navíc ještě v kombinaci se safírovým sklíčkem na displeji zaručuje nadstandardní odolnost proti poškození. Hodinky jsou také utěsněné proti vodě a prachu podle certifikace IP69K, odolají tedy i vysokotlakovému proudu vody. Výrobce dále uvádí odolnost při potápění do tlaku 5 atmosfér, jenže to je pouze v laboratorních podmínkách, realita je taková, že hodinky alespoň neutopíte při běžném plavání.

Hodinky mají opět na boku dvě tlačítka, jedno z nich má i funkci otočné korunky pro listování v menu. A to včetně příjemné haptické odezvy. Samozřejmě hodinky můžete ovládat i přes dotykový displej, ten se dokonce mezigeneračně zvětšil.

Displej novinky není jen větší, ale také jasnější. Při zachování 46mm varianty pouzdra se displej roztáhl na 1,47palcový průměr. Zásadnější změnou je pak vylepšení maximálního jasu, který nyní dosahuje hodnoty 3 000 nitů. Podpora Always-on režimu je zde také. Rozlišení 466 × 466 pixelů a AMOLED panel však zůstává od loňska beze změny. Čitelnost displeje i za jasného dne je bezproblémová.

Zdravotní senzor je typu TrueSense a zvládá měřit všechny standardní i pokročilé hodnoty. To znamená nejenom tepovou frekvenci a kyslík v krvi, ale také elektrokardiogram. Nechybí ani podpora telefonování díky integrovanému reproduktoru a mikrofonu. Jde to však pouze s propojeným telefonem.

Co je stále také škoda, že ačkoliv mají ve výbavě NFC, nejde s nimi platit. Huawei se sice i nadále snaží své platební metody rozšířit po světě, ale jde to pomalu a v Česku zatím tato možnost chybí.

Huawei mezigeneračně celkem zásadně navýšil kapacitu úložiště pro uživatelská data, nyní je to opravdu štědrých 64 GB. To aby se sem vešel dostatek hudby, pokud byste třeba náhodou chtěli jít běhat ven jen s hodinkami a bez mobilu. Zároveň právě v takovém případě znovu zamrzí absence LTE/5G verze, aby třeba hodinky mohly fungovat úplně samostatně.

Stejně jako celá řada ostatních modelů od značky Huawei, i zde najdete systém Harmony OS, hodinky pak jdou propojit s telefony s Androidem i iOS. Ale pozor, při propojení s Androidem hodinky nabídnou více funkcí, než s iPhonem, v takovém případě vám totiž bude chybět třeba vstup do aplikačního obchodu pro stahování dalších funkcí. Skoro by se až dalo říci, že hodinky jsou vhodné spíše pro majitele androidů než iPhonů.

Systém je jinak svižný a nabízí celou řadu možností přizpůsobení, od předinstalovaných ciferníků po možnost si (s Android mobilem) do hodinek instalovat i další aplikace. Hodinky se postarají i o vaši bezpečnost díky nové funkci detekce pádu a schopnosti přivolat pomoc. Huawei v nových hodinkách opět nabízí řadu režimů pro sportovce, novinkou jsou cyklistické režimy, které měří výkon jezdce. Dalšími novinkami jsou pak třeba navigace v terénu pomocí kontrolních bodů, monitoring trailového běhu nebo vektorové mapy golfových hřišť.

Vůbec nejzásadnější předností modelu GT 6 Pro je pak naprosto mamutí 867mAh akumulátor. Upřímně si nepamatujeme, že by nějaké jiné chytré hodinky měly takto velkou baterii, což se samozřejmě odráží ve výdrži na jedno nabití. Výrobce uvádí, že lze dosáhnout až třítýdenní výdrže, ovšem při běžném používání to bude spíše 14 dní, případně okolo deseti, pokud často využíváte náročné funkce, jako je například sledování GPS polohy při cvičení.

Nabíjení je rychlé, hodinkám doplníte energii za méně než hodinu. Jen si dejte pozor na to, že v balení najdete pouze nabíjecí kabel s magnetickou bezdrátovou nabíjecí podložkou, adaptér do zásuvky je třeba mít vlastní.

Hodinky jsou na českém trhu dostupné za 9 499 korun ve sportovní černé a pískově hnědé variantě, s titanovým řemínkem pak stojí 12 499 korun. V jistém ohledu se už blíží i třeba levnějším konkurentům od oblíbené značky Garmin, byť tam pořád najdete modely s třeba i měsíční výdrží na jedno nabití a fungujícím systémem mobilních plateb. Huawei nicméně rád novinky zlevňuje a už teď můžete novinku najít se slevovým kódem i za 8 549 korun. A to už začíná být opravdu lákavá nabídka pro ty, kteří by rádi obstojnější chytré hodinky, ale zároveň se vyhýbají luxusní kategorii.

