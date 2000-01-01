náhledy
Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec největších baterií, díky čemuž se můžete těšit na bezstarostné používání po dlouhou dobu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oproti loňsku se Pro varianta zbavila menší velikostní varianty a Huawei ji nabízí pouze ve větší 46mm verzi. Pořád to jsou ale luxusní chytré hodinky s hromadnou nadstandardních funkcí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I tentokrát má Pro model tělo z titanové slitiny. Hodinky jsou i tentokrát celkem robustní, ale zároveň na nás působí i poměrně elegantním dojmem. V naší testované verzi s řemínkem ze syntetické gumy navíc budou vhodné i pro sportovce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají opět na boku dvě tlačítka, jedno z nich má i funkci otočné korunky pro listování v menu. Samozřejmě ale hodinky můžete ovládat i přes dotykový displej.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkové zpracování hodinek výborné, Huawei pokračuje v cílení na prémiový segment chytrých hodinek, doma v Číně je považován za žádanou a prémiovou značku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei docela znatelně vylepšil displej, který je nyní větší a jasnější. Při zachování 46mm varianty pouzdra se displej roztáhl na 1,47palcový průměr. Kryje jej i nadále safírové sklíčko.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zásadnější změnou je pak vylepšení maximálního jasu, který nyní dosahuje hodnoty 3 000 nitů. Rozlišení 466 × 466 pixelů a AMOLED panel však zůstává od loňska beze změny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Spodní část pouzdra chrání nanokrystalická keramika. Hodinky jsou také utěsněné proti vodě a prachu podle certifikace IP69K, odolají tedy i vysokotlakovému proudu vody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zdravotní senzor je typu TrueSense a zvládá měřit všechny standardní i pokročilé hodnoty. To znamená nejenom tepovou frekvenci a kyslík v krvi, ale také elektrokardiogram.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nechybí ani podpora telefonování díky integrovanému reproduktoru a mikrofonu. Jde to však pouze s propojeným telefonem, hodinky nemají LTE/5G připojení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Opravdu zásadní novinkou je výdrž baterie, jelikož zde najdete naprosto mamutí 867mAh akumulátor. Huawei uvádí, že na jedno nabití hodinky vydrží až tři týdny v provozu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení najdete pouze nabíjecí kabel s magnetickou bezdrátovou nabíjecí podložkou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další novinkou je výrazné navýšení úložiště pro uživatelská data, nyní je to opravdu štědrých 64 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky fungují na systému Harmony OS, propojit jdou s telefony s Androidem i iOS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Systém je svižný a nabízí celou řadu možností přizpůsobení, od předinstalovaných ciferníků po možnost si do hodinek instalovat i další aplikace.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky se postarají i o vaši bezpečnost díky nové funkci detekce pádu a schopnosti přivolat pomoc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei v nových hodinkách opět nabízí řadu režimů pro sportovce, novinkou jsou cyklistické režimy, které měří výkon jezdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalšími novinkami jsou pak třeba navigace v terénu pomocí kontrolních bodů, monitoring trailového běhu nebo vektorové mapy golfových hřišť.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky jsou na českém trhu dostupné za 9 499 korun ve sportovní černé a pískově hnědé variantě, s titanovým řemínkem pak stojí 12 499 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz