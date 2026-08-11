Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou generaci hodinek řady GT v Mnichově. Modely budou k dispozici tři. Prémiové GT 7 Pro a základní GT 7 ve dvou provedeních, které se neliší je velikostí ale i designem.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Vrcholným modelem je verze Pro. A právě ta se může pochlubit prémiovými materiály jako je sklíčko ze syntetického safíru nebo tělo v kombinaci titanové slitiny a keramiky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pro mnoho zákazníků však může být zajímavější volbou základní varianta GT 7. Důvodem je samozřejmě nižší cena, v základu přibližně o tři tisíce korun. Hodinky GT 7 totiž startují na částce 7 500 Kč, verze Pro pak stojí 10 500 Kč. Do poloviny října pak platí sleva 15 procent, pro studenty dokonce 25 procent. Slevy budou dostupné jen u některých prodejců a přímo u výrobce.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Základní modely GT 7 existují ve dvou velikostech pouzdra: 41 a 46 mm, které se zároveň liší designem. Menší varianta je vyloženě dámská.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Větší verzi můžete mít ve čtyřech barevných variantách. černá, zelená a žlutá mají fluoroelastomerové řemínky a jsou to designově sportovní hodinky. Prostřední stříbrná varianta je víc na byznys a má řemínek ze syntetické kůže.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Větší verze má 1,47palcový AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a jemností 317 bodů na palec. Menší dámská varianta má 1,32palcový displej se stejným rozlišením, takže mají jemnější obraz (352 bodů na palec).
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Model GT 7 Pro je k dostání ve třech verzích, taktéž zelené, žluté a černé. Celkově jsou o něco decentnější než u základní verze.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Podobný design a i barvy mohou zákazníky plést. Na první pohled nemusí být snadné rozpoznat model Pro od základních variant (myšlena větší 46mm verze, ta menší vypadá jinak). NK rozpoznání se nabízí design lunety...
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
... když stříbrná verze základních GT 7 ji má vroubkovanou. Jenže tuto verzi poznáte celkově snadno, od zbytku portfolia se odlišuje.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Nakonec tak nejsnazším rozpoznávacím znakem jsou řemínky. O tom jako koženém ze syntetického materiálu jsme se již zmiňovali. Hodinky celkově vypadají trochu jinak.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Fluoroelastomerové řemínky modelu GT 7 (žlutý vzadu) mají trochu jiný design s šikmým černým pruhem a je na nich zjevná osička.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Model GT má řemínek k tělu hodinek připojený hladčeji a má i jiný design se stylizovaným véčkem. Což je zde na fotce dobře patrné.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V případě řady GT 7 se modely neliší jen velikostí displeje, ale mají i rozdílnou výdrž baterie. Výrobce udává maximální výdrž menší varianty 14 dnů, větší pak až tři týdny. Reálně je potřeba počítat s polovičním časem. Ale i to je skvělá hodnota.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud budete v terénu a hodinky poběží v podstatě non stop (outdoorový režim), tak se výdrž zkrátí na dva dny u většího modelu, a na 32 hodin u menšího modelu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Výrobce a menší model musíme pochválit, ryze dámských chytrých hodinek na trhu moc není. Ale u Huaweie to je tradice.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají inovovaný Sunflower Positioning System, zde vylepšený inovovaným algoritmem AI-XDR. Ten kombinuje údaje ze satelitního určování polohy s inerciálními daty získanými z pohybových senzorů (akcelerometru, gyroskopu a dalších senzorů) a pomáhá zachovat přesnější záznam trasy i v prostředí se zhoršenými podmínkami pro příjem satelitního signálu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Dodejme, že displej má lokální jas až 3 000 nitů. Je dobře čitelný i na slunci, ale občas nás zlobilo automatické nastavení jasu. Zde na snímku je displej vypnutý.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Google přesnější polohu využívá v novém lyžařském režimu, v paměti jsou mapy tří tisíc lyžařských středisek v 59 zemích.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Nový je i cyklistický režim, nyní doplněný plánováním stoupání. Po importu trasy se zobrazí profil stoupání, délka, sklon a převýšení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Prémiový model GT 7 Pro má rozšířené golfové funkce. Pro výpočet vzdálenosti pracuje se sklonem terénu, zaznamenává se automaticky délka předchozí rány a zobrazení greenu se mění podle postavení hráče.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Model GT 7 Pro se od základního liší nejenom prémiovými materiály a trochu větší tloušťkou těla, ale má navíc i EKG senzor. Všechny modely pak nabízí Morning Brief, což je krátké shrnutí dat z předchozího dne a upozorní například na souvislosti mezi kvalitou spánku, pohybovou aktivitou a stresem.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ovládání všech modelů probíhá vedle dotykového displeje pomocí otočné korunky se stiskem a pod ní je ještě jedno tlačítko.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zpracování hodinek je perfektní a použít je lze s telefony s iOS i Androidem. Dokonce s nimi lze už i platit, ale třeba aktivace je stále trochu složitější. Tedy nejhorší situace je, když už účet u Huaweie máte, ale používali jste ho už dávno. Oživení je dost složité.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Jinak však se zaváděcí slevou jsou novinky Huaweie výhodnou nabídkou. Chybí nám LTE verze, ale jinak to jsou výborně vybavené hodinky se skvělou výdrží za atraktivní cenu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz