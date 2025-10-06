Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci

Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou výbavou, skvělým zpracováním a atraktivním designem.
V rámci nositelné elektroniky je Huawei jednou z nejsilnějších značek na trhu a mnoho zákazníků ji považuje za značku s největší mírou inovací. Podzimní novinky, které firma představila v Paříži, to jen dokazují. Především řada GT 6 přináší univerzální chytré hodinky pro práci i aktivně trávený volný čas.

Chytré hodinky Huawei GT 6 Pro jsou dostupné ve velikosti 46 milimetrů, model GT 6 pak kromě toho i v 41mm verzi. Druhý zmíněný je určen především dámskému publiku, což podtrhuje ikonický design, který rozhodně není jen zmenšeninou většího modelu, ale je specificky přizpůsoben vkusu uživatelek. Aby si vybral opravdu každý, je model GT 6 Pro dostupný ve třech barevných variantách s různými typy řemínků včetně luxusní titanové varianty. Totéž platí pro větší variantu modelu GT 6. A dámské GT 6 jsou dostupné dokonce v pěti barevných variantách, opět s rozličnými řemínky včetně luxusního milánského tahu.

Budete si pamatovat, kde máte nabíječku?

U chytrých hodinek, podobně jako u jiných produktů nositelné elektroniky, si uživatelé stěžují na nedostatečnou výdrž baterie. Huawei tento problém vyřešil – výdrž nových modelů řady GT 6 je až neuvěřitelný. Modely velikosti 46 mm mají maximální výdrž 21 dnů, při intenzivním používání pak 12 dnů. Menší model GT 6 nabízí maximální výdrž baterie na jedno nabití 14 dnů a typickou pak 7 dnů. V běžném kombinovaném režimu tudíž hodinky není nutné nabíjet častěji než jednou za týden či dva. A fantastická je i výdrž při sportovní aktivitě: větší modely vydrží zaznamenávat sportovní výkony až 40 hodin, menší až 25 hodin.

Huawei Watch GT 6 řada

Když jsme u sportovních aktivit, jednou z důležitých vlastností chytrých hodinek je v tomto směru přesné určování polohy. Ať už jde o zaznamenávání sportovních aktivit, nebo co nejpřesnější pohyb v terénu. Hodinky GT 6 jsou vybavené nejnovější technologií Huawei Sunflower Positioning, která patří na špičku přesnosti v určování polohy a jejím zaznamenávání. Samozřejmě včetně informací o zdolané vzdálenosti a třeba průměrné rychlosti. Systém Sunflower (česky slunečnice) si poradí jak s nástrahami přírody, tak se složitým sledováním polohy ve městech mezi vysokými domy.

Přeborník pro cyklistiku nahradí několik přístrojů najednou

Přesný záznam cesty se bude hodit třeba při cyklistice. Pro tu jsou nové Huawei Watch GT 6 speciálně přizpůsobené. Jejich nový Pro-Level cyklistický režim totiž umí virtuálně počítat výkon cyklisty, a to bez nutnosti mít wattmetr. Tyto údaje jsou klíčové především u profesionálních sportovců, ostatně podívejte se na nějaký přenos z významných cyklistických závodů – výkony jednotlivých jezdců tam budou mnohokrát zmiňované. Nyní si takové údaje můžete zjistit i vy, a to bez dalšího nákladného vybavení.

Huawei Watch GT 6 řada

V podstatě umějí nové hodinky Huawei nahradit několik poměrně nákladných přístrojů pro cyklistiku najednou: wattmetr, profesionální aplikaci, cyklistický počítač, pás pro sledování srdeční činnosti či rychloměr. V neposlední řadě budete nadšeni z možnosti zaznamenávání vašich výkonů na kole a jejich procházení v telefonu. V rámci bezpečnosti pak oceníte inovovaný senzor pádů, který vám může i zachránit život. Stačí si nastavit SOS volání, které se po detekci pádu a šedesátisekundovém odpočtu automaticky aktivuje.

TruSense pro vaše zdraví i pohodu

Hodinky samozřejmě umějí spravovat i desítky dalších sportovních aktivit, třeba golf nebo lyžování. Kromě toho dokážou sledovat zdravotní funkce – a sice pomocí TruSense systému. Vedle obvyklých dat mezi ně patří třeba stresová zátěž nebo emoční stavy. Prostě komplexní systém, který sleduje a monitoruje celkové nastavení uživatele, včetně zdravotních a spánkových dat nebo pohody v podobě sledování stresu a emocí. Vše samozřejmě s precizním a přehledným informováním, která vám pomůže odstranit případné zdravotní problémy.

Huawei Watch GT 6 řada

Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro jsou dostupné u prodejců nebo přímo na webu Huawei Česko. Ceny začínají na 6 299 korunách za model GT 6 ve velikosti 41 i 46 mm. Vrcholný model GT 6 Pro stojí 9 499 Kč, respektive 12 499 Kč (v titanové verzi).

