Huawei nás stále přesvědčuje o tom, že i když jeho mobily dlouhodobě nemohou splňovat standardy vyhledávané západními zákazníky, tak svou reputaci alespoň napraví zajímavými chytrými hodinkami. Nabízí jich celou řadu, od elegantních modelů, přes specializované hodinky pro běžce až po fitness náramky se základní funkcionalitou.
Model Watch Fit 5 Pro v mnohém navazuje na loňský model Fit 4 Pro, který do kategorie sportovních chytrých hodinek přinesl opravdu zajímavý poměr ceny a výbavy. Letos dorazilo pár softwarových i hardwarových vylepšení, obecně se však model Fit 5 Pro dá vnímat spíše jako evoluce předchůdce než jako přelomová novinka.
Větší displej, odolná konstrukce
Tou asi nejznatelnější novinkou u modelu Fit 5 Pro je větší displej, který má nyní úhlopříčku 1,92 palce. Zvětšení oproti předchůdci je sice jen o 0,1 palce, u takto malých zařízení je však rozdíl znát. Panel je stále typu AMOLED, nyní však má ještě tenčí rámečky okolo a dosahuje parádního maximálního jasu s 3 000 nity. Hodinky můžete ovládat jak přes dotykový displej, tak pomocí tlačítka a otočné korunky na boku pouzdra.
Novinka má navíc celkově tenčí pouzdro, a to rovnou o jednu čtvrtinu. Pouzdro je jinak stále z leteckého hliníku (rámečky pak z titanu) a displej i nadále chrání safírové sklíčko. Model se prodává ve třech barevných verzích: bílé, černé a oranžové. My jsme si mohli vyzkoušet bílou a černou, byť subjektivně je nejhezčí právě ta třetí, oranžová.
S hodinkami Watch Fit 5 Pro můžete i do vody, výrobce totiž zmiňuje, že splňují standard EN13319, tedy potápění do hloubky 40 metrů. Disponují rovněž certifikací IP6X, tedy odolností proti prachu.