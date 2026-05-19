Huawei startuje na českém trhu prodej chytrých hodinek Watch Fit 5 Pro. Jde o prémiový sportovní model, který se inspiroval modelem od Applu. Má však celou řadu nadstandardních funkcí, a hlavně znatelně nižší cenu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Model Watch Fit 5 Pro v mnohém navazuje na loňský model Fit 4 Pro, který přinesl opravdu zajímavý poměr ceny a výbavy do kategorie sportovních chytrých hodinek. Letos dorazilo pár softwarových i hardwarových vylepšení, jde však stále spíše o evoluci než o dramatickou změnu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tou asi nejznatelnější novinkou je větší displej, který má nyní úhlopříčku 1,92 palce. Zvětšení oproti předchůdci je sice jen o 0,1 palce, u takto malých zařízení je však rozdíl znát.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Panel je stále typu AMOLED, nyní však má ještě tenčí rámečky okolo a dosahuje parádního maximálního jasu s 3 000 nity.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Novinka má navíc celkově tenčí pouzdro, a to rovnou o čtvrtinu. Pouzdro je jinak stále z leteckého hliníku (rámečky pak z titanu) a displej i nadále chrání safírové sklíčko.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model se prodává ve třech barevných verzích: bílé, černé a oranžové. My jsme si mohli vyzkoušet bílou a černou, byť subjektivně je nejhezčí právě ta třetí, oranžová.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Model je vodotěsný, výrobce totiž zmiňuje, že hodinky splňují standard EN13319, tedy potápění do hloubky 40 metrů. Disponují rovněž certifikací IP6X, tedy odolností proti prachu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Standardní skupina senzorů hodinek je schopná měřit srdeční tep, okysličení krve nebo hodnoty VO2 Max.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výrobce se navíc chlubí tím, že letošní TrueSense systém senzorů je ještě přesnější a spolehlivější než předchozí verze.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Huawei letos navíc přidal další softwarové vychytávky, jako jsou třeba krátké tréninkové programy nebo zábavný indikátor vaší kondice pomocí medvídka pandy, která vás motivuje k lepším výkonům.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky se stále párují s mobilem prostřednictvím aplikace Huawei Zdraví, kterou si na Androidu musíte stáhnout přes alternativní aplikační obchod, případě jako instalační balíček .apk, na Google Play tuto službu nenajdete.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dobrou zprávou ovšem je, že hodinky se už od minulé generace naučily platit, a to prostřednictvím služby Curve.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky Watch Fit 5 Pro by měly na jedno nabití vydržet až 10 dní v provozu, což je celkem příjemná hodnota.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V balení najdete speciální bezdrátovou podložku na nabíjení hodinek. K nabití do plného stavu by měla stačit asi hodina, jen je potřeba si sehnat vlastní nabíjecí adaptér, v balení totiž není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nechybí samozřejmě ani opravdu velká spousta specializovaných sportovních programů určených k měření konkrétní aktivity. Letošní novinkou je podrobnější měření aktivity při hraní golfu, a to včetně map golfových hřišť.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky můžete ovládat jak přes dotykový displej, tak pomocí tlačítka a otočné korunky na boku pouzdra.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Podporován je duální systém sledování vaší polohy, který kombinuje data hned několika satelitních sítí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Watch Fit 5 Pro je rovněž osazený reproduktorem a mikrofonem pro vyřizování telefonních hovorů přes propojený mobil.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako spousta jiných zařízení z portfolia Huaweie, i zde je upravená verze systému Harmony OS pro chytré hodinky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Menu a uživatelská rozhraní systému jsou celkem nápadně podobná tomu, co najdete třeba právě ve Watch OS od Applu. A to včetně sportování, které se měří „plněním kruhových indikátorů“ v samostatné aplikaci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky dále nabídnou také třeba dechová cvičení či zabudované offline mapy.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Značným vylepšením je pak zabudované 64GB úložiště, kam se vejde ještě více uživatelských dat, včetně třeba hudby, kterou si můžete pouštět při cvičení, aniž byste měli poblíž váš smartphone.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.2, samostatná konektivita s mobilní sítí přes eSIM zde bohužel není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zachována zůstala i nadstandardní schopnost měřit elektrokardiogram (ECG), což je stále záležitost spíše dražších modelů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Novinkou je pak třeba možnost kontrolovat elasticitu vašich cév, k dispozici je rovněž i teploměr měřící teplotu pokožky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky dnes startují na českém trhu, a to za cenu 7 299 korun. V nabídce je také odlehčená varianta Fit 5 za 4 899 korun, která má menší displej, chybí titanový rámeček a ECG senzor.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pokud si s nákupem pospíšíte, tak do 5. července platí na model Fit 5 Pro hned 20% sleva a pokud se prokážete platným ISIC průkazem, pak dostanete ještě další 10% slevu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz