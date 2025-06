Část 1/3

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei se v poslední době opravdu důrazně soustředí na segment chytrých hodinek, v němž se mu minimálně na západních trzích daří výrazně lépe než v segmentu mobilů. Aby také ne, když už dlouhé roky nemá přístup k plnohodnotnému Androidu, což u hodinek ovšem tolik nevadí. Je to tak docela hezká ukázka situace, kdy se i z nevýhody dá vytěžit maximum.

Ačkoli jeho portfoliu nositelné elektroniky dominují především prémiové chytré hodinky s důrazem na design a dojem luxusu, tak model Watch Fit 4 Pro hraje trochu odlišnou hru.

Jsou to chytré hodinky pro sportovce a jejich forma je podobná spíš odolným modelům jako Apple Watch Ultra. Huawei však vzal rozum do hrsti a přišel na způsob, jak udělat zajímavé hodinky pro sportovce, kteří vyžadují hlavně praktické funkce i vzhled.

Odolný a praktický design

Jak už jsme naznačili, hodinky mírně připomínají odolného konkurenta od Applu. Profil hodinek je však tenčí a celkově je pouzdro i lehčí (9,3 mm a 30,4 gramu). Právě díky tomu, že nejsou nijak mohutné ani těžké, při častém nošení rychle zapomenete, že je máte vůbec na ruce.

Hodinky mají vícero designových variant, my jsme mohli otestovat zelenou s látkovým řemínkem na suchý zip. Obecně se nám toto řešení moc líbí. Sice v někom může vyvolat nedůvěru, aby zip časem nepovoloval, nicméně během testování držel dobře. Navíc bylo sundávání a nadávání hodinek pohodlné i díky tomu, že se suchým zipem se dobře vybírá ideální utažení okolo zápěstí.

Pouzdro modelu Watch Fit 4 Pro je z leteckého hliníku a displej kryje safírové sklíčko. Hrubší zacházení jim tedy vadit nebude. Model je dále vodotěsný až do tlaku pěti atmosfér a zároveň výrobce udává, že je podporováno měření potápění až do hloubky 40 metrů. To jsme neověřovali, každopádně pokud to s potápěním myslíte opravdu vážně, najde se celá řada lepších a profesionálnějších modelů, především těch od značky Garmin.