náhledy
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku a speciálnímu senzoru. Prohlédli jsme si novinku Watch D3.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Série Huawei Watch D dorazila na světový trh v roce 2022 a představuje v podstatě zcela unikátní kategorii chytrých hodinek. Řada výrobců se totiž uživatelům snaží nabídnout funkci měření krevního tlaku, které však probíhá nepřesným odhadem z optického senzoru. Huawei na to jde ale poctivě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled to patrné není, ale stačí si pozorně prohlédnout řemínek, podle kterého vám dojde, že jde o komplikovanější zařízení. Pod klasickým páskem přes ruku je totiž ještě speciální manžeta na měření tlaku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Řemínek se pomocí integrovaných pump umí nafouknout a utěsnit okolo vašeho zápěstí (tzv. airbag). To je totiž nezbytné, aby se mohlo správně provést měření krevního tlaku pomocí oscilometrické metody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Měření pak probíhá s pomocí tlakového senzoru propojeného s integrovaným systémem TruSense, což zajišťuje přesnou detekci změn rozdílu mezi systolickým a diastolickým tlakem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Měření tlaku pomocí hodinek funguje jak na vyžádání, tak je tu i novinka speciálně pro model Watch D3, který vám změří tlak před a po sportování a upozorní na případné změny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Už od první generace hodinek má Huawei splněnou certifikaci pro ambulantní měření tlaku. Certifikace platí jak na domácím trhu v Číně, tak v rámci Evropské unie (certifikát CE-MDR).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky jako jedny z mála nejsou uzpůsobené ani pro pouhý kontakt s vodou. Vadí i to, pokud byste byli s hodinkami jen ve sprše nebo si myli ruce s nasazenými hodinkami. Voda může poškodit nafukovací mechanismus řemínku, který musí mít pro správnou funkcionalitu suché otvory pro přívod a odvod vzduchu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka v podobě modelu Watch D3 se od předchozí generace vlastně tolik neliší, Huawei se zaměřil především na vylepšení displeje a ztenčení konstrukce pouzdra hodinek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je nyní ještě o trochu větší, jeho úhlopříčka je 1,92 palce a nabídne i vyšší maximální jas: 3000 nitů. I nadále jde o AMOLED panel s rozlišením 480 × 408 pixelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pouzdro hodinek Watch D3 je také výrazně tenčí, než předchůdce. Nyní má tloušťku 11,3 mm, model Watch D2 měl „v pase“ 13,3 mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení je nabíječka, manžeta a řemínek. Řemínek je gumový, lze si vybrat ze tří barevných provedení: černé, bílé a hnědé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzhledem k tomu, že je k hodinkám nutné kupovat pouze originální řemínky, které disponují nezbytným nafukovacím mechanismem, dá vám Huawei alespoň možnost si spolu s hodinkami výhodně přikoupit druhý řemínek (klidně jiné barvy) za 99 korun. Standardně je přitom prodává za tisícikorunu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei Watch D3 samozřejmě neumí měřit jen tlak, ale poslouží i při měření tepu, stresu, spánku, změří i EKG a zjistí i teplotu kůže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další novinky ve výbavě hodinek pak zahrnují třeba novější Bluetooth 6.0, detekci pádu nebo rozšířenou nabídku sportovních režimů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky Watch D3 zaujmou především specifickou skupinu zákazníků, kteří si chtějí nebo potřebují monitorovat krevní tlak a další zdravotní údaje. K tomu jsou tyto hodinky perfektní a výhodou je, že poskytují komplexní reporty, které lze sdílet s lékařem nebo tisknout.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky Huawei Watch D3 se již prodávají. Běžná cena je 10 990 Kč, do konce listopadu ale platí 10% sleva, hodinky tedy vyjdou na 9 899 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz