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Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život

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Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3 Huawei Watch D3
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku a speciálnímu senzoru. Prohlédli jsme si novinku Watch D3.

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Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život

Huawei Watch D3

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Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život

Huawei Watch D3

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vydáno 31. října 2026

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