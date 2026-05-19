náhledy
Globálním lídrem na poli chytrých hodinek je Huawei. A jeho portfolio produktů je velmi široké. Má třeba jediné hodinky s opravdovým měřením krevního tlaku a nyní přichází s velmi tenkým modelem Air. Vypadá skvěle a cena by nemusela být šokující.
Autor: Huawei
Hodinky se jmenují Watch Air a Huawei je právě začal prodávat. Jak již název napovídá, hodinky jsou velmi tenké, což se však nepropisuje do omezení třeba ve výbavě nebo výdrží.
Autor: Huawei
Půdorysně jsou hodinky zhruba stejně velké jako model Watch Fit 5 Pro, které se v Česku prodávají. Rozdíl je však v tloušťce pouzdra. Fit 5 Pro má v tomto směru 9,5 mm, nové hidoniky Watch Air jen 6,9 mm.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled jistě mnohé napadne, že Huawei Watch Air připomínají Apple Watch. A ano, jsou hranaté. Huawei má půdorys víc čtvercový a jsou také tenčí. Aktuální Apple Watch 12 mají tělo vysoké 8,6 mm.
Autor: Apple
Půdorysu Apple Watch jsou bližší Huawei Watch D3, což je specifický model s měřením tlaku pomocí nafukovacího řemínku. Jsou silnější, pouzdro má na výšku 11,3 mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei Watch Air jsou opravdu tenké, zřejmě nejtenčí chytré hodinky na trhu. Navíc jsou extrémně lehké, hmotnost je pouze 27 gramů.
Autor: Huawei
Displej kryje safírové sklo, tělo je z titanové slitiny a ve spod nad senzory je sklo. U řemínků je více variant. Celokovový tah je nejdražší, textilní nebo řemínek z fluoroelastomeru jsou za základní cenu.
Autor: Huawei
Huawei ukazuje, že se mu veškerá elektronika podařila vměstnat do velmi tenkého těla.
Autor: Huawei
Zde jsou všechny součásti, zajímavé jistě je, že i tak se do hodinek podařilo dostat baterii s kapacitou 350 mAh. Huawei slibuje při běžném používání výdrž pět dnů. A právě u této značky tomu jsme ochotni věřit. Výdrž baterii hodinek Huaweie je opravdu výborná.
Autor: Huawei
Hlavním ovládacím prvkem je otočnou korunkou a tlačítkem pod ní. To je obvyklá sestava ovládacích prvků hodinek Huawei. Zde v detailu vynikne provedení pravého boku s ovládacími prvky.
Autor: Huawei
Hodinky jsou k dispozici jen v jedné velikosti. Takové Apple Watch 12 jsou v nabídce ve dvou rozměrech pouzdra 46 a 42 mm. Huawei Watch Air mají pouzdro velikosti 43,5 mm, takže něco mezi. Stejně velké Watch Fit 5 Pro jsou vyzkoušení jako univerzální pro malé i větší ruce. Ale vyloženě malé hodinky to nejsou.
Autor: Huawei
Displej je typu LTPO 2.0 AMOLED s úhlopříčkou 1,92 palce. Rozlišení je 480 × 408 pixelů, jemnost pak 328 pixelů na palec. Jas je špičkový, až 3 500 nitů.
Autor: Huawei
Baterii jsme již zmínili, výdrž pět dnů výrobce avizuje při následném způsobu používání: základní nastavení od výrobce, půl hodiny volání přes bluetooth týdně, půl hodiny přehrávání hudby týdně, trvale zapnutý monitor srdeční činnosti, zapnutý spánkový monitor, detektor stresu, monitor srdeční arytmie 180 minut monitorování cvičení týdně, příjem SMS, atd.
Autor: Huawei
Hodinky mají tyto senzory: Akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, senzor osvětlení, optický senzor srdeční činnosti, barometr, teploměr, ECG senzor.
Autor: Huawei
Hodinky používají vlastní operační systém Harmony, což už je u Huaweie standard. Ale připojit je můžete i ke smartphonům s iOS verze 13 a vyšší nebo Android 9.0 a vyšší.
Autor: Huawei
Hodinky jsou omezeně odolné, výrobce uvádí podporu normy IP6X. Zakazuje horkou vodu a potápění, plavání je ok.
Autor: Huawei
Hodinky existují výhradně v bluetooth verzi, LTE v nabídce chybí. Je možné, že potřebné díly (modem, antény) by se do tenkého těla nevešly.
Autor: Huawei
Nové hodinky Watch Air Huawei zatím ukázal jen doma v Číně a tam je i začal prodávat. Cena je 2 500 nebo 3 000 RMB, záleží na provedení řemínku. Dražší je verze s kovovým tahem. Na koruny to je 8 400 až 10 000 korun.
Autor: Huawei
Českou cenu můžeme odhadnout podle modelu Watch 6. Ty stojí (minimálně) v Číně 2 800 CNY, v Česku pak necelých 11 000 korun. Takže Watch Air by se měl dostat v základu pod sumu 10 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei globální dostupnost modelu zatím neoznámil, může to být klidně až s představením nějakých dalších novinek. Nabízí se březnový veletrh MWC v Barceloně.
Autor: Huawei