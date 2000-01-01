náhledy
Prémiové zpracování, solidní výdrž baterie, velmi decentní vzhled. Nové hodinky Huawei Watch 6 mají co nabídnout, dokonce umí ve standardu mobilní konektivitu, což u konkurence není obvyklé. Cena je se zaváděcí slevou solidní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Řada Watch je u Huaweie druhá nejvyšší po řadě Ultimate. Jsou to prémiové hodinky ve dvou verzích: Watch 6 a Watch 6 Pro. My se dnes budeme věnovat nižší verzi, která je zhruba o třetinu levnější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Obě verze existují ve dvou velikostech. Naše základní Watch 6 konkrétně s velikostí pouzdra 42 mm a s velikostí 46 mm. Na fotkách je vždy větší varianta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Menší verze je spíš dámská, i když rozměrově může vyhovovat i mužům. Méně už bílá nebo zlatá barva pouzdra a řemínku. Námi testované větší provedení je buď modré nebo černé. U modrého je tělo světlé, u černého provedení tmavé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co je velmi povedené, je řemínek, který Huawei pojmenoval EasyCross. Na první pohled nic extra, ale řemínek se zasunuje pod sebe a západka sama zapadne. Materiál (fluoroelastomer) řemínku je navíc příjemný. Při koupi na stránkách výrobce lze do košíku přidat náhradní za 99 korun. Menší verze může mít i řemínek z veganské kůže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podle velikosti se liší i materiál těla hodinek. Zpředu je to u menší verze hliník, u větší nerezová ocel. Což se odráží i na hmotnosti, u menší je to 38 gramů, u větší 60 gramů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zadní část je z kompozitu u obou variant. Nabíječka je bezdrátová, takže hodinky mohou plnit normu IP69. Může se s nimi do vody, výrobce zmiňuje i plnění normy pro volné ponory až do hloubky 40 metrů. Ale to asi bude dělat málokterý uživatel právě tohoto spíš stylového modelu. Na potápění má Huawei model Ultimate 2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je špičkové, velmi povedená je kombinace různých povrchových úprav. Větší verze dává vyšší hmotností najevo, že nemáte v ruce jen nějaké levné plastové hodinky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle dotykového displeje jsou na hodinkách dva ovládací prvky. Oba na pravé straně: dole tlačítka, nahoře korunka a uprostřed je senzor pro měření tělesných parametrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Korunka má zajímavý kónický tvar a vedle otáčení je i mačkací. Mechanicky je korunka výborná včetně haptické odezvy. Radost si v menu zatočit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Senzor tělesných parametrů využívá technologii X-TAP, která spojuje 12kanálový senzor PPG s vysoce citlivým senzorem tlaku. Celkově hodinky měří 11 zdravotních parametrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky měří například srdeční tep, okysličení krve, EKG nebo ztuhlost tepen. Pak samozřejmě i spánek a další parametry. Výsledky se zobrazují v přehledech Health Glance, Health Insight (dlouhodobé s vývojem) a ráno vás přivítá Morning Briefing, která vám připomene údaje z předchozího dne.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Velkou předností je výdrž baterie. Ač to jsou LTE hodinky s konektivitou, tak větší verze vydrží při běžném používání včetně automatických zdravotních měření a každodenního dvouhodinového čistě LTE připojení od tří do 4,5 dne. V úsporném režimu to pak může být až 11 dnů. A tři až čtyři dny se zdají být opravdu reálnou hodnotou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je typu LTPO AMOLED s úhlopříčkou 1,5 palce (menší verze má displej s úhlopříčkou 1,38 palce) a rozlišením 466 × 466 pixelů (stejné u obou verzí). Displej je jemný, ale podstatnější je, že maximální jas je 3 000 nitů. Takže hodinky jsou dobře čitelné i na slunci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do konce října na hodinky Huawei dává slevu 10 procent. Takže menší varianta stojí se slevou 9 900 korun, větší 10 800 korun. Verze Pro se slevou vyjde na zhruba 15 000 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz