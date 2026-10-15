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Dostupný luxus, který nahradí i mobil. Hodinky Watch 6 vypadají parádně

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Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6
Prémiové zpracování, solidní výdrž baterie, velmi decentní vzhled. Nové hodinky Huawei Watch 6 mají co nabídnout, dokonce umí ve standardu mobilní konektivitu, což u konkurence není obvyklé. Cena je se zaváděcí slevou solidní.

Řada Watch je u Huaweie druhá nejvyšší po řadě Ultimate. Jsou to prémiové hodinky ve dvou verzích: Watch 6 a Watch 6 Pro. My se dnes budeme věnovat nižší verzi, která je zhruba o třetinu levnější. Obě verze existují ve dvou velikostech. Naše základní Watch 6 konkrétně s velikostí pouzdra 42 mm a s velikostí 46 mm. Na fotkách je vždy větší varianta.

Huawei Watch 6

90 %

Designově velmi povedené chytré hodinky. Mají výborný displej, perfektní zpracování a mají mobilní konektivitu, takže je lze používat samostatně. Lze je použít k smartphonům s Androidem i k iPhonům.

Menší verze je spíš dámská, i když rozměrově může vyhovovat i mužům. Méně už bílá nebo zlatá barva pouzdra a řemínku. Námi testované větší provedení je buď modré nebo černé. U modrého je tělo světlé, u černého provedení tmavé. Co je velmi povedené, je řemínek, který Huawei pojmenoval EasyCross. Na první pohled nic extra, ale řemínek se zasunuje pod sebe a západka sama zapadne. Materiál (fluoroelastomer) řemínku je navíc příjemný. Při koupi na stránkách výrobce lze do košíku přidat náhradní za 99 korun. Menší verze může mít i řemínek z veganské kůže.

Honor Watch 6: technické parametry, specifikace
DisplejLTPO 2 AMOLED, 1,5 palce, 466 × 466 pixelů, 310 PPI
Rozměry a hmotnost46,4 mm × 46,4 mm × 10,9 mm, 50 gramů bez řemínku (verze 46 mm)
KonstrukceNerezová ocel (46 mm) hliník (42 mm), IP69
HardwareProcesor ani paměť výrobce neuvádí, vše na českém trhu jsou LTE verze
Baterie a nabíjeníBezdrátová nabíječka, výdrž větší verze 3 až 4,5 dne
KonektivitaNFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, L1+L5, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NavIC
Další11 zdravotních režimů

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