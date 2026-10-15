Řada Watch je u Huaweie druhá nejvyšší po řadě Ultimate. Jsou to prémiové hodinky ve dvou verzích: Watch 6 a Watch 6 Pro. My se dnes budeme věnovat nižší verzi, která je zhruba o třetinu levnější. Obě verze existují ve dvou velikostech. Naše základní Watch 6 konkrétně s velikostí pouzdra 42 mm a s velikostí 46 mm. Na fotkách je vždy větší varianta.
Huawei Watch 6
Designově velmi povedené chytré hodinky. Mají výborný displej, perfektní zpracování a mají mobilní konektivitu, takže je lze používat samostatně. Lze je použít k smartphonům s Androidem i k iPhonům.
Menší verze je spíš dámská, i když rozměrově může vyhovovat i mužům. Méně už bílá nebo zlatá barva pouzdra a řemínku. Námi testované větší provedení je buď modré nebo černé. U modrého je tělo světlé, u černého provedení tmavé. Co je velmi povedené, je řemínek, který Huawei pojmenoval EasyCross. Na první pohled nic extra, ale řemínek se zasunuje pod sebe a západka sama zapadne. Materiál (fluoroelastomer) řemínku je navíc příjemný. Při koupi na stránkách výrobce lze do košíku přidat náhradní za 99 korun. Menší verze může mít i řemínek z veganské kůže.
|Displej
|LTPO 2 AMOLED, 1,5 palce, 466 × 466 pixelů, 310 PPI
|Rozměry a hmotnost
|46,4 mm × 46,4 mm × 10,9 mm, 50 gramů bez řemínku (verze 46 mm)
|Konstrukce
|Nerezová ocel (46 mm) hliník (42 mm), IP69
|Hardware
|Procesor ani paměť výrobce neuvádí, vše na českém trhu jsou LTE verze
|Baterie a nabíjení
|Bezdrátová nabíječka, výdrž větší verze 3 až 4,5 dne
|Konektivita
|NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, L1+L5, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NavIC
|Další
|11 zdravotních režimů
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