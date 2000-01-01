Chytrý náramek je dnes spíš takový doplněk. Jenže pokud vyloženě nepotřebujete nebo nechcete chytré hodinky, tak novinka od Huaweie je dokáže nahradit. Cena je extra nízká, design zajímavý a některé vlastnosti opravdu hodně dobré. Na výběr jsou pak dvě verze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled si jsou oba modely Huaweie dost podobné. Liší se v detailech, v ceně je rozdíl 700 korun. Na všech fotografiích lepší model Pro snadno poznáte, má výrazný zelený řemínek.
Když nahlédnete do specifikací, které nabízí přímo výrobce, tak vlastně žádné rozdíly nenajdete. Ale jsou tam samozřejmě. Co se týče vzhledu, tak když pomineme řemínky, tak se trochu liší tvar pouzdra.
Nebo mají trochu jiný tvar bočního tlačítka. Vedle dotykového displeje jediného dalšího ovládacího prvku.
Model Band 11 Pro (zde vespod) má vždy pouzdro ze slitiny hliníku. Model Band 11 ho může mít také hliníkové (světlá verze zde) nebo polymerové. Použitý materiál pak má vliv na hmotnost zařízení.
Verze Bandu 11 s polymerovým pouzdrem je o gram lehčí, konkrétně má 16 gramů. Hliníková má 17 gramů a model Pro pak přidává také gram (18 gramů).
Podlouhlý tvar těla náramků není překvapivý. Přesto je zajímavý a především hranatější model Pro působí docela luxusním dojmem.
Základní modely Band 11 mají tělo zaoblenější a celkově vzhled víc odpovídá levným chytrým náramkům.
Ale i základní modely mají výborné zpracování včetně kvalitních řemínků, které mohou být z různých materiálů.
Verze Band 11 Pro má zpracování vyloženě perfektní, což prozrazuje například tento detail.
Obě varianty náramků jsou odolné proti vniknutí vody. Výrobce vyloženě uvádí že v mělké vodě s hodinkami můžete plavat, pokud je slaná, tak pak je opláchnout. Na potápění to není, stejně jako na nošení do sauny.
V případě displeje je zde první kompromis. U obou modelů je krytý jen plastovým krytem, což znamená reálné riziko poškrábání. Ovšem samotný displej modelu Pro je skvělý s jasem 2 000 nitů ve špičce a automatickým nastavováním jasu.
Základní Band 11 má maximální jas nižší - 1 500 nitů. V obou případech pak má displej úhlopříčku 1,62 palce a rozlišení 286 × 482 bodů.
Vzadu optický senzor a oba náramky toho umí změřit docela dost. Měří tep, okysličení krve a sledují další tělesné parametry.
Konkrétně výrobce u obou modelů uvádí: Devítiosý senzor IMU (senzor akcelerometru, gyroskopu a magnetometru), dále optický senzor srdečního tepu a již zmíněný senzor okolního světla.
Pokud pomineme design a zpracování, tak příplatek 700 korun za model Pro je kvůli tomu, že navíc dostanete integrovanou jednokanálovou GPS.
Přesnost není špatná, v porovnání s mnohem dražšími plnotučnými chytrými hodinkami, které mají dvoukanálový příjem, je to o něco horší, ale stále plně použitelné.
Co se výbavy týče, tak základní model Band 11 je oproti verzi Pro ochuzený o vestavěné GPS, má méně prémiové zpracování a displej má nižší svítivost (1 500 vs 2 000 nitů).
Výdrž baterie není rekordní, ale když si uvědomíme, jak malé to zařízení je, že má hmotnost jen cca 17 gramů, tak tři dny u modelu Pro a čtyři/pět dnů u základního náramku je výborná hodnota. Výrobce uvádí, že v úsporném režimu vydrží i přes dva týdny. Nabíjení je pak velmi rychlé.
Výdrž baterie bude záviset také na využívání funkce Allways On, tedy neustálého zobrazení času na displeji. To má samozřejmě na výdrž vliv. Na druhou stranu je to důkaz, že náramky mají AMOLED displej.
Pokud budete na modelu Pro využívat GPS a mít stále viditelný čas na displeji, tak s víc jak dvěma dny výdrže počítat nelze. Ale zase nabití za 45 minut je fakt rychlé.
Huawei telefon má dnes asi jen málokdo. Náramky však lze párovat s iPhony, podmínkou je iOS 13 a novější. V případě telefonů s Androidem ten musí mít Android 9 a novější.
Cena základního modelu je aktuálně 1 090 Kč, prémiový Band 11 Pro vyjde na 1 790 Kč. U obou zařízení je poměr výbavy a ceny výborný, chybí jen volání (mikrofon a reproduktor nemají). Na dalších fotografiích si můžete prohlédnout jednotlivé funkce náramků
Ze zdravotních funkcí je to například dechové cvičení, obě verze mají pulzní oxymetr.
