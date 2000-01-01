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Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou provedení, ale LTE verze k dispozici není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V prodeji jsou dvě varianty hodinek. Velikost je stejná, 46,5 mm, liší se designem. My jsme testovali elegantnější variantu s řemínkem z kompozitního materiálu (jak ho popisuje výrobce). Sportovnější černá verze má řemínek z fluoroelastomeru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Obě varianty se liší nejenom vzhledem, ale jsou vyrobené z jiného materiálu. Tato varianta má lunetu i tělo z nerezové oceli 316L, druhá černá verze má taktéž lunetu ocelovou, ale tělo je z hliníku. Zadní část je u obou verzí z polymeru. Zajímavostí je, že se liší hmotností, černé jsou lehčí, mají 41 gramů. Stříbrné pak 50 gramů (bez řemínku).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavním lákadlem hodinek je vskutku velká baterie s kapacitou 980 mAh. Běžně mají chytré hodinky kapacitu baterie poloviční. Magnetickou nabíječku tak nebude potřebovat příliš často, obvykle nejdříve po týdnu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce udává maximální výdrž 35 dnů v úsporném režimu, v typickém pak 17 dnů. U nás to v praxi bylo sedm až devět dnů. Ale i to je fantastické.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Parádní je i AMOLED displej s úhlopříčkou 1,46 palce a rozlišením 464 × 464 pixelů. V praxi je skvěle čitelný i na slunci, maximální lokální jas je až 3 000 nitů. A ovládat se dá i mokrými prsty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Řemínek testované stříbrné varianty nás úplně nenadchl. Není vyloženě ošklivý, ale po hmatu působí, jako by byl z papíru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naopak zpracování těla hodinek, alespoň u stříbrné verze (černou jsme neměli možnost vyzkoušet), je perfektní. Hodinky působí luxusním dojmem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle dotykového displeje jsou zde dva ovládací prvky: otočná korunka se stiskem a tlačítko pod ní. Rozvržení připomíná hodinky Huawei. Jestli to je náhoda, či nikoliv, nelze prokázat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky splňují odolnostní normu IP69, takže by měly vydržet i horkou tlakovou vodu, ač horkou vodu výrobce nedoporučuje. V případě ponoření výrobce uvádí hloubku 50 metrů, reálně zvládnou běžné vodní sporty s výjimkou přístrojového potápění. Slaná voda nevadí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají dvoufrekvenční snímání polohy, takže by měly lépe zaznamenávat trasu. Honor systému říká AccuTrack. K tomu mají 3D měření vzdálenosti. Zajímavostí je, že data umějí zpracovávat a zobrazovat ze dvou připojených telefonů zároveň.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
NFC platby fungují s některými bankami (RB, KB, mBank a některé další). S aktualizacemi se může seznam podporovaných bank zvětšovat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky Huawei Watch 6 se v obou verzích prodávají za 5 390 Kč, v příštích dnech výrobce nabídne slevu do deseti procent. Akce by měla běžet od 5. října.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Prostředí hodinek je relativně jednoduché, ale přehledné a vlastně se dobře ovládá.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz