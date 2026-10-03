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Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný

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Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6 Honor Watch 6
Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou provedení, ale LTE verze k dispozici není.

Pokud sháníte chytré hodinky s cenou okolo pět tisíc korun, což je dnes spíš nižší suma za plnotučné chytré hodinky, tak zajímavou volbou mohou být hodinky Honor Watch 6. Design je spíš konzervativní, funkčně budou patřit k nadprůměru ve své cenové kategorii, ale mají několik velmi silných stránek.

Honor Watch 6

80 %

Atraktivní chytré hodinky za solidní cenu. Výborný displej a extra velká baterie jsou hlavními benefity. Chybí LTE verze.

Tou největší je baterie s kapacitou 980 mAh. To už je hodnota blížící se bateriím v tlačítkových telefonech a samozřejmě to přináší velmi dlouhou výdrž na jedno nabití. Jestliže pro mnohé konkurenty je reálně třeba nabíjet po dni či dvou, tak zde budete potřebovat nabíječku spíš po týdnech.

Honor Watch 6: technické parametry, specifikace
DisplejAMOLED, 1,46 palce, 464 × 464 pixelů, 317 PPI
Rozměry a hmotnost46,5 mm × 46,5 mm × 10,8 mm, 41 nebo 50 g bez řemínku
KonstrukceNerezová ocel 316L a slitina hliníku nebo opět ocel, IP69
HardwareProcesor ani paměť výrobce neuvádí
Baterie a nabíjení980 mAh, magnetický port
KonektivitaNFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, L1+L5, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NavIC
Další120+ sportovních režimů, snímání tělesných hodnot – tělesné energie

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