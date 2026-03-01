Chytré hodinky pro děti jsou stále populárnější. Mladším školákům je rodiče dávají raději než mobil. Jedny takové docela zajímavé má nově v nabídce TCL. Ale ještě zajímavější je robůtek, na kterého si děti doma hodinky mohou odložit.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Hodinky TCL Movetime MT48 jsou docela běžné dětské hodinky, robůtek TCL Tbot už tak běžná věc není.
Hodinky reagují na stále větší popularitu tohoto typu nositelné elektroniky. Rodiče mladším školákům nechtějí dávat mobil, ale chtějí mít kontrolu a možnost se s potomkem spojit.
A právě to dětské chytré hodinky všeobecně umožňují. Mají simku (verze pro eSIM i fyzikou SIM), takže mohou volat a je zde i internetové připojení LTE a samozřejmě wifi. Displej je poměrně velký s úhlopříčkou 1,68 palce a rozlišením 360 × 390 pixelů.
Problémy mohou nastat při dobíjení. Hodinky s konektivitou vydrží na jedno nabití tak dva dny, což platí i o novince TCL Movetime MT48 (baterie má kapacitu 900 mAh). Děti na nabíjení ještě často nemyslí a rodiče zase zapomínají.
TCL tak vymyslelo zcela originální řešení. Na jednu stranu to je nabíjecí stojánek, navíc může mít docela zajímavý design. Ale aby děti hodinky na stojánek dávaly, tak jsou jeho schopnosti mnohem širší.
Samotné hodinky jsou poměrně masivní, ale to platí o všech produktech tohoto typu. Na dětské ruce vypadají poněkud nepatřičně. Ale zase jsou dost odolné, jsou vodotěsné (IP68) a měly by vydržet i nějaké ty nárazy.
Z obrázku je zřejmé, že ani zde nebudou chybět nějaké ty funkce umělé inteligence. Ale jsou to spíš drobnosti a věše musí povolit rodiče. Děti sami s umělou inteligencí bez povolení nic dělat nemohou.
Stojánek v podobě robůtka může být i docela nenápadný decentní. Tato verze má i vlastní kameru.
Mladé námořníky pak může zaujmout modrá verze, kde jako kamera slouží ta v hodinkách. Popravdě, styl spíš odpovídá asijskému vkusu.
Což ukazuje i holčičí verze stojánku/robůtka. Ale je jasné, že designů může být mnohem víc a dokonce je to výborná platforma pro různé licenční verze (Lego, Minecraft, Disney, atd..)
Hodinky mají 2Mpix foťák, jsou zde i nějaké hry. Mohou si i přizpůsobovat ciferník, sledovat počet kroků nebo vytvářet AI obrázky s nástrojem Kids-Safe AI Image Creator.
Z rodičovské strany je podstatné, že hodinky ukazují svou polohu, rodič si tak může nastavit hlášení, když se hodinky (s dítětem) dostanou mimo vymezenou zónu.
Samozřejmostí je volání na přednastavené kontakty a i možnost textové komunikace. Opět však jen tam, kam to rodiče schválí.
Robůtek Tbot by měl být takový první dětský asistent. Ale především je podstatný první dojem. Robůtek za uživatelem natáčí a pomocí jednoduché grafiky umí i komunikovat. Třeba že zamrká.
U této varianty uživatele sleduje kamerka, u dalších se využívá kamerka v hodinkách. Jak to přesně bude, zatím není jasné, Tbot v prodeji není a výrobce stále ladí jeho funkce.
Tbot pomáhá dětem budovatdenní rutinu, například nastavením budíku, připomenutím času spánku nebo minutkovým časovačem. A pomůže i s učením.
Tbot by měl nahradit rodiče při usínání dětí, má umět vyprávět pohádky a příběhy.
Hodinky TCL Movetime se v Česku začnou prodávat v dubnu za 3 999 Kč. Robůtek/stojánek Tbot je zatím ve vývoji, ale snad by se na trh měl dostat. Tipujeme příští rok s další generací dětských hodinek.
