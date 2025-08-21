Nové chytré hodinky lákají na zakřivený displej a pomohou zvládat stres

Luděk Vokáč
Kromě nových smartphonů řady Pixel 10 představil Google i novou generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Hodinky jsou k dispozici ve dvou velikostech a lákají na technické novinky, včetně většího zapojení AI do sledování fyzické aktivity. Google má také nová sluchátka a vylepšil svůj stávající model. Pro Pixely také ukázal množství příslušenství.
Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 | foto: Google

Portfolio produktů Google Pixel pro rok 2025
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
36 fotografií

Nové chytré hodinky Google Pixel Watch 4 na první pohled vypadají velmi podobné předchozí generaci Watch 3. Opět jsou k dispozici v rozměrech 45 a 41 mm a s bohatou nabídkou řemínků. Hlavní inovace se odehrály uvnitř.

Google například u hodinek poprvé použil nový zakřivený displej. Zatímco předchozí generace měla jen zakřivené krycí sklo, teď je zahnutý i displej pod ním. Díky tomu se nejen ztenčily rámečky, ale především došlo asi k 10% nárůstu zobrazovací plochy, aniž by narostly rozměry hodinek. LTPO AMOLED panely v hodinkách umí regulovat obnovovací frekvenci v rozmezí 1 až 60 Hz a chlubí se nově špičkovým jasem až 3 000 nitů, přičemž minimem je 1 nit (pro funkci Always-on display).

Portfolio produktů Google Pixel pro rok 2025

Krycí sklo displeje je Gorilla Glass 5 a Google se chlubí opravitelnou konstrukcí, která umožňuje výměnu displeje nebo baterie. Nijak to neovlivňuje odolnost hodinek, ty nadále splňují certifikaci IP68 a mají odolnost vůči vodě do 50 metrů vodního sloupce.

K dispozici jsou hodinky ve Wi-Fi i LTE verzi, nechybí technologie UWB a jednou z novinek je integrace satelitní nouzové komunikace, což je podle Googlu prvenství v kategorii chytrých hodinek. Za pozornost stojí i vylepšení GPS, díky kterému budou hodinky přesnější při sledování i navigaci jak v husté zástavbě s vysokými domy, tak třeba v lese. Uvnitř hodinek je procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, hodinky používají systém Wear OS 6.0 s prostředím Material 3.

Lepší výdrž baterie i nabíjení

Jedním z významných vylepšení hodinek je prodloužená výdrž baterie. Se zapnutou funkcí Always-on display udává Google výdrž 30 hodin u menších hodinek (baterie s kapacitou 325 mAh) a 40 hodin (455 mAh) u větších, v úsporném režimu to pak je 48 a 70 hodin. Google slibuje i rychlé nabíjení, které mimochodem probíhá pomocí nové „stojánkové“ nabíječky. V ní hodinky neleží, ale jsou postaveny na boku, kde je nově nabíjecí konektor.

Za 15 minut se dovedou obě verze hodinek nabít z nuly na 50 % kapacity baterie, pak už se nabíjení trochu zpomalí. Na 80 % kapacity se menší provedení nabije do 25 minut, plná je baterie celkem za 45 minut. U 45mm verze trvá nabití do 80 % půl hodiny a baterie je plná do hodiny.

Google Pixel Watch 4

Vedle vylepšení výdrže a nabíjení slibuje Google i zlepšení u senzorů, což zlepšuje sledování aktivity uživatele. Zlepšilo se například sledování spánkových cyklů i měření teploty kůže. Nově nabízí hodinky možnost sledovat aktivitu při více než 50 sportech. Google říká, že díky vylepšením jsou lepší jak funkce pro sledování zdraví uživatele, tak rady pro ideální trénink. Hodinky umí detekovat nepravidelnosti v srdečním rytmu případně i zástavu srdce (a pak automaticky přivolat pomoc), identifikují ale třeba i známky stresu a umí uživatele naučit, jak stres zvládat a zklidnit se.

V případě tréninků zase dávají hodinky pozor na to, aby nebyl uživatel zbytečně přetrénován a snaží se ho vést k tomu, aby dovedl nejen správně zabrat, ale i regenerovat. K tomu by měla časem ještě víc pomoci i funkce osobního trenéra zdraví v inovované aplikaci Fitbit. Funkce založená na AI Gemini se objeví v říjnu a bude dostupná pro uživatele Fitbit Premium prozatím na vybraných trzích jako experimentální.

Ceny hodinek by se oproti předchozí generaci neměly nijak měnit. Menší wi-fi provedení by tak mělo vyjít na 9 990 korun, větší je o tisíc korun dražší.

Příslušenství (nejen) pro Pixely

K novým telefonům Pixel představil Google také sadu příslušenství, která využívá nového magnetického řešení Pixelsnap založeného na standardu Qi 2.0. Kromě bohaté nabídky pouzder s magnety uvnitř, která následně umožňují další připojení magnetického příslušenství, uvedl Google bezdrátovou nabíječku, stojánek s bezdrátovou nabíječkou a také držák na telefon, který zároveň poslouží jako stojánek.

Vzhledem ke kompatibilitě řešení Pixelsnap s Apple MagSafe mohou některé z těchto kousků příslušenství využít i majitelé iPhonů. Obdobně budou moci majitelé Pixelů řady 10 používat některé MagSafe příslušenství. V nabídce příslušenství je i nová nabíječka s výkonem 67 W a dvojicí USB-C výstupů.

Google Pixel Buds 2a

Google také představil nová obyčejnější sluchátka Pixel Buds 2a. Ta dostala u Googlu poprvé v levnější kategorii aktivní potlačování hluku (ANC), chlubí se odolností podle IP54 a výdrží až 7 hodin se zapnutým ANC. Pouzdro pak poskytne celkem energii až na 20 hodin přehrávání. Bez ANC je to 10 a 27 hodin. Energii na hodinu přehrávání doplní sluchátka za 5 minut. Sluchátka vybavená čipsetem Google Tensor A1 slibují také propracovanou interakci s Gemini.

Google také představil vylepšení stávajících špičkových sluchátek Pixel Buds Pro 2. Ta dostala vyladěný zvuk i lepší spolupráci s Gemini, update vylepšení dostane i do již zakoupených zařízení. Nově Google tato sluchátka nabízí v barvě Moonstone.

