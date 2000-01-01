Jak jejich název napovídá, jsou Google Pixel Watch 4 už čtvrtou generací chytrých hodinek od Googlu. A i když vypadají téměř stejně jako předchozí provedení, dostaly tentokrát spoustu vylepšení, která z nich v praxi dělají opravdu dobře použitelný nástroj.
My máme k dispozici menší provedení, které elegantně sedne na široké spektrum zápěstí, i na ta velmi štíhlá.
Design hodinek od Googlu se za generace v podstatě nezměnil. Základem je pořád jednoduchý kruhový tvar a tělo jako oblázek s řemínky integrovanými do pouzdra.
Významnou novinkou Pixel Watch 4 je jejich displej. Google tu totiž použil zakřivený panel, který podle výrobce zvyšuje plochu displeje v dané velikosti těla o 10 % a zmenšuje rámečky o 16 %.
Displej je opravdu povedený, nabízí maximální jas 3 000 nitů a opravdu výbornou čitelnost za prakticky všech podmínek. Zakřivení displeje dodává hodinkám na výjimečnosti vzhledu, panel působí ještě víc jako „namalovaný“ než u některých konkurentů.
Tloušťka hodinek je 12,3 mm (platí pro obě velikosti), což stále není nic dramatického, i když pod rukáv košile se Pixel Watch 4 už budou schovávat trochu hůř. Ale coby sportovní hodinky rozhodně obstojí.
Celkový tvar pouzdra z recyklovaného hliníku zůstal hodně zaoblený, což platí i pro zadní část se senzory. Díky tomu jsou hodinky na ruce velmi pohodlné.
Ovšem s jednou drobnou výjimkou. Korunka hodinek je tu docela hodně vystouplá. To usnadňuje manipulaci s ní, ale někomu se může zarývat do hřbetu ruky či dokonce může docházet k nechtěným stiskům. Na našem zápěstí to potíž není, ale doporučujeme tento ergonomický detail před koupí vyzkoušet.
K celkovému pohodlí nošení přispívají komfortní řemínky z FKM gumy: ta nechytá nečistoty a je zdravotně nezávadná. Způsob výměny řemínků zůstal zachován stejný jako u předchozích modelů.
Bez řemínku jsou tak Pixel Watch 4 opravdu drobný oblázek. Řemínky dodává Google ve dvou velikostech, v balení s hodinkami jsou obě varianty tak, aby hodinky seděly vždy komfortně na menší i větší ruce.
Prohlubeň pro uchycení řemínku ukrývá drobný šroubek, který bude klíčem k případné opravitelnosti hodinek – zejména třeba v případě potřeby výměny baterie.
Sada senzorů na zadní straně se podílí na množství sportovních a zdravotních funkcí. Samozřejmě nechybí měření tepu, SpO2, ale je tu i funkce měření teploty kůže a další vychytávky.
Co Google u hodinek změnil, je nabíjení. Nově se kontakty pro nabíjení nenacházejí na zadní straně hodinek, ale na boku, na opačné straně než korunka – po stranách reproduktoru.
Díky tomuto umístění nabíjecích kontaktů už není potřeba hodinky pokládat na nabíječku jejich spodní stranou, což bylo s nasazeným řemínkem někdy k vzteku.
Teď „sedí“ hodinky v nabíječce na boku a je na nich třeba i hezky vidět čas.
Výdrž baterie je podle nás mimochodem velkým posunem aktuálních Pixel Watch 4 vpřed. Google slibuje u menšího modelu 30 hodin běžné výdrže a 48 v režimu úspory baterie.
U většího typu je to dokonce 40 hodin a 72 hodin (tedy 3 dny). Praxe je pak podle nás někdy i lepší, ale záleží hodně na způsobu používání hodinek.
Když jsme si na hodinkách zapnuli pouze opravdu důležité notifikace (na příchozí hovory, SMS a některé zdravotní funkce), vydržely nám malé Pixel Watch 4 na jedno nabití v pohodě dva dny používání i bez režimu úspory baterie. A to v tom bylo sem tam nějaké to hodinové monitorování sportu.
Hodinky mají mimochodem výrazně vylepšenou detekci i samotné sledování sportovních aktivit (poznají jich až 40). Jen je škoda, že naplno jde tyto funkce využít jen s předplatným Fitbit Premium za 250 korun měsíčně.
Bez předplatného jsou v aplikaci dostupné jen základní údaje, takže pro plné využití schopností hodinek je téměř nutností. A to je docela škoda. K hodinkám dostanou uživatelé půl roku užívání aplikace zdarma, ale to je vlastně jen způsob, jak je zaháčkovat a následně nechat platit.
Na druhou stranu právě široká paleta fitness funkcí dělá z Fitbit Premium jedno z nejpokročilejších, ne-li vůbec to nejpokročilejší řešení pro sledování sportovních aktivit.
Pixel Watch 4 mají například vylepšený režim pro sledování plavání. Hodinky poznají, kdy jsou ponořeny do vody a aktivují režim, který minimalizuje riziko průniku vody do nich.
Hodinky mají dokonce i speciální režim pro vypuzení vody, která by se do nich mohla dostat. Aktivují ho automaticky, nebo je možné ho v menu zvolit manuálně.
Jednou z novinek v hodinkách je i režim pro satelitní SOS – Pixel Watch 4 jsou první chytré hodinky s takovou funkcí. Ale zatím to na rozdíl od smartphonů Pixel funguje jen v USA, a to s LTE modelem hodinek. Ta se v Česku prodává standardně.
Hodinky obsahují i řadu AI funkcí, které ale nejsou v našich podmínkách úplně dokonalé.
Funkce, kdy stačí hodinky s rukou zvednout k ústům a mluvit na Gemini, nefunguje v českém jazyce, což je velká škoda.
Celkově jsou Pixel Watch 4 povedené a vyvážené chytré hodinky. Mají vcelku dobrou výdrž baterie, konečně komfortnější nabíjení i celkově zajímavý hardware. Výtečně sednou na ruku.
Trochu jim oproti některým prémiovým konkurentům může chybět safírové sklo, je tu jen Gorilla Glass 5 – to tak odolné jako safír není. Nevýhodou je i fakt, že maximální využití je možné jen s placenou aplikací Fitbit Premium.
Hodinky se nicméně skvěle hodí na sport, mají výtečnou detekci cvičení i dobré sledování spánku a další zdravotní funkce. Příjemné je i jejich ovládání.
Pixel Watch 4 stojí ve verzi o průměru 41 mm 9 990 korun, 45mm varianta je o tisíc korun dražší. To je na dobře vyladěný a komfortní model vcelku dobrá částka.
Za nevelký příplatek lze pořídit i různé řemínky, které snadno promění vzhled hodinek. Jen samotný Google nabízí tři různé typy, každý v pěti nebo šesti barvách.
