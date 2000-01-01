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Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch. Jejich ceny si totiž v ničem nezadají s cenami mechanických náramkových hodinek věhlasných švýcarských značek.
Autor: Golden Concept
Nejnovějším přírůstkem do portfolia pouzder pro Apple Watch jsou karbonová pouzdra určená pro Apple Watch Ultra. Cena tohoto karbonového brnění s gumovým řemínkem je 1 899 eur, tedy asi 46 tisíc korun.
Autor: Golden Concept
Karbonová pouzdra pro Apple Watch nabízí Golden Concept v pěti barevných provedeních, je mezi nimi i toto se zbarvením růžového zlata.
Autor: Golden Concept
Ve stejném designu jako pouzdra karbonová nabídne Golden Concept i toto osázené diamanty. To vzniklo v edici pouhých deseti kusů, cena jednoho je astronomická: 20 tisíc eur, tedy téměř půl milionu korun.
Autor: Golden Concept
Dostupnější, ale stále i pořád dost výraznou variantou je pouzdro Moissanite Edition se čtyřmi stovkami blyštivých kamenů (syntetických drahokamů). To vyjde na 2 999 eur, tedy necelých 73 tisíc korun.
Autor: Golden Concept
Golden Concept nabízí pro Apple Watch Ultra i klasické ocelové pouzdro, to vyjde na 1 299 eur, tedy asi 31 500 korun. Pořád tedy stojí o dost víc, než samotné Apple Watch Ultra 3.
Autor: Golden Concept
Cenově nejdostupnější z pouzder pro Apple Watch Ultra jsou ta z průhledného nylonu. Cena je „pouhých“ 999 eur, tedy lehce přes 24 tisíc korun. Samotné Apple Watch Ultra tak stále seženete levněji než toto pouzdro.
Autor: Golden Concept
Pro 46mm modely Apple Watch nabízí Golden Concept dvě edice pouzder: nezvyklý vzhled připomínající tradiční chronografy má Crown Edition, která jsou na výběr v řadě provedení.
Autor: Golden Concept
Crowne Edition pouzdra mohou mít tachymetrickou nebo GMT stupnici na lunetě, nebo lunetu vroubkovanou. Cena se v závislosti na provedení a zvoleném náramku pohybuje od 899 do 1 299 eur (cca 22–31,5 tisíce korun).
Autor: Golden Concept
Další alternativou pro 46mm modely Apple Watch jsou pouzdra Racing Sport podobná těm dostupným pro modely Ultra. Tady je na výběr od průhledných modelů za 899 eur (necelých 22 tisíc Kč) až po kamínky osázené verze za 2 899 eur (přibližně 70,5 tisíce Kč).
Autor: Golden Concept
Pro 45mm verze Apple Watch nabízí Golden Concept pouzdra tří provedení se shodnou designovou filozofií. Základem nabídky jsou pouzdra Sport Edition z oceli a gumovým řemínkem v oranžové nebo tyrkysové barvě. Cena je 899 eur (necelých 22 tisíc korun).
Autor: Golden Concept
Pouzdra Royal Edition pro 45mm modely mají integrovaný ocelový náramek nebo kožený řemínek, a ceny opět začínají na 899 eurech a vyšplhají až na 1 999 eur (48,5 tisíce Kč) za verzi s kamínky. K dispozici je několik barevných provedení.
Autor: Golden Concept
Evening Edition pro 45mm modely Apple Watch má ostřejší design, kamínky v lunetě a vždy integrovaný ocelový řemínek. Cena tu začíná na 1 599 eurech (cca 39 tisících korunách).
Autor: Golden Concept
I pro 41mm Apple Watch nabízí Golden Concept pouzdra ve třech edicích: Sport, Royal a Evening. Evening edice je podobná té pro větší modely, podobně jako provedení Sport na obrázku má však i různé další barevné varianty. Ceny opět startují na 899 eurech.
Autor: Golden Concept
Zatímco u Evening edice jsou kameny standard, u provedení Royal jsou dostupné volitelně. V tomto případě ocelové pouzdro s kameny a koženým řemínkem vyjde na 1 999 eur, tedy přes 48 tisíc korun.
Autor: Golden Concept
Kdo si chce své Apple Watch vylepšit trochou luxusu, ale nemůže si dovolit pouzdra od Golden Concept, může sáhnout po samostatných náramcích a řemíncích. Ocelový řemínek pro modely s velikostí 45–49 mm stojí 299 eur, tedy asi 7 250 korun.
Autor: Golden Concept
Řemínek z aligátoří kůže je dražší, stojí 399 eur, tedy téměř 10 tisíc korun.
Autor: Golden Concept
Golden Concept nabízí i různé gumové řemínky pro Apple Watch, ty stojí od 179 eur (asi 4 350 korun), ty s designem v podobě kamufláže pak vyjdou na 199 eur (4 800 korun).
Autor: Golden Concept
K nejdostupnějšímu Apple Watch příslušenství od Golden Concept patří klasické kožené řemínky. Tady ceny začínají na 119 eurech, tedy v přepočtu necelých 2 900 korunách.
Autor: Golden Concept
Trochu překvapivě pak Golden Concept nabízí i vlastní klasické mechanické náramkové hodinky. A to ve třech provedeních, řada Sport má na výběr z karbonového nebo strukturovaného číselníku, ocelové pouzdro kombinuje s gumovým řemínkem. Cena je v závislosti na provedení 2 790 nebo 2 990 eur (68 tisíc nebo 72,5 tisíce korun).
Autor: Golden Concept
Modely Ryal Evening mají číselník se sunburst efektem (na výběr je 7 barev), ocelový náramek a pouzdro (to má šířku 40 mm, stejně jako ostatní varianty), cena je opět 2 990 eur, tedy asi 72 500 korun.
Autor: Golden Concept
Na 3 190 eur (přes 77 tisíc korun) pak vyjde provedení se strukturovaným číselníkem nazvané Royal Glace, které dostalo opět celoocelové provedení.
Autor: Golden Concept
Uvnitř mechanických hodinek Golden Concept pak najdeme švýcarský strojek Sellita SW200 s automatickým nátahem, 26 kameny a rezervou nátahu 41 hodin. S daným strojkem lze pořídit levnější i dražší hodinky než tyto od Golden Concept, takže cena víceméně odpovídá.
Autor: Golden Concept