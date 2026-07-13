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Zákazníci kroutí hlavou, ceně těchto pouzder pro Apple Watch neuvěříte

Luděk Vokáč
Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch
Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch. Jejich ceny si totiž v ničem nezadají s cenami mechanických náramkových hodinek věhlasných švýcarských značek.

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