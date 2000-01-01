náhledy
Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má oslovit (a v mnohém ohromit) spíš majitele Apple Watch.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Že se ztenčují mobily, je patrné už nějakou dobu, ale že by tento trend dorazil do hodinek? Garmin nás překvapil s modelem Venu X1, který je sice stále opravdu odolný, ale zároveň spadá spíš do kategorie stylových chytrých hodinek.
Jen se na to podívejte, pouzdro, které částečně kombinuje titan a plast, je tenké pouhých 8 mm. Hodinky jsou sice i na mohutnějším zápěstí docela velké, ale zároveň nejsou příliš těžké (40 gramů) a po chvíli možná zapomenete, že je vůbec na ruce máte.
O to víc je ovšem pouzdro „rozpláclé“ a díky tomu se sem pohodlně vešel dvoupalcový dotykový displej. A ještě zbylo dost prostoru i na rámečky okolo.
Displej je nicméně opravdu parádní, jasný a krásně barevný. Jde o AMOLED panel s rozlišením 486 × 448 pixelů. Maximální jas je také skvělý, dosahuje hodnoty až 2 000 nitů. Obrazovka je chráněná safírovým sklíčkem.
Bývá obvyklé, že u prémiových garminů máte možnost vedle dotykového displeje ovládat hodinky plně pomocí pětice tlačítek, zde jsou však fyzické ovládací prvky redukované pouze na dvě boční tlačítka. To je tedy blíž segmentu klasických chytrých hodinek od různých výrobců mobilů.
V těle hodinek je dál zabudovaná i svítilna s několika úrovněmi intenzity světla a také červeným bezpečnostním světlem.
Senzory hodinek se starají o hlídání tepové frekvence, variability srdečního tepu, saturace krve kyslíkem, míry stresu i kvalitu spánku. Umí i monitorovat celkové zatížení organismu. Chybí nicméně podpora měření elektrokardiogramu (EKG).
V tenkém pouzdře se Garmin na své obvyklé poměry musel trochu uskromnit s baterií, která nabídne výdrž okolo osmi dnů. Konkurenti sice často vydrží ještě méně, ale na poměry značky je to spíš nižší hodnota.
K hodinkám vám výrobce dá v balení pouze kabel s USB-C koncovkou, nabíjecí adaptér si musíte obstarat vlastní.
Hodinky jsou každopádně celkem jasně koncipované jako lákadlo pro uživatele, kteří spíš preferují interaktivitu před dlouhou výdrží. Displej totiž pojme opravdu hodně informací.
Zároveň se na něj přehledně vejdou i pokročilé funkce jako třeba zabudované mapy. Pozor však na to, že hodinky podporují příjem pouze jedné polohovací frekvence naráz, což může trochu omezit přesnost určování polohy.
Hodinky samozřejmě propojíte s mobilem (Android i iOS) a díky integrovanému reproduktoru a mikrofonu s nimi odbavíte i hlasový hovor.
Podporují samozřejmě i další chytré funkce, jako je třeba placení v obchodě, detekce nehod nebo sada praktických nástrojů jako kalendář či kalkulačka.
Hodinky jsou pak vybaveny také opravdu velkým množstvím sportovních režimů (víc než 100), které umí pracovat i se sporty jako golf, cyklistika nebo triatlon.
Ti, kdo se s hodinkami rádi potápí, ocení vodotěsnost do hloubky 50 metrů.
Hodinky působí stylovým dojmem, ale zároveň opravdu výrazně vybočují z toho, na co jsme u značky zvyklí. A to jak po stránce designu, tak výbavy.
Nic to však nemění na tom, že jde o ryze prémiový model, oproti kterému budou i nové hodinky od Applu působit levně. Garmin Venu X1 vyjdou na 19 990 korun a jsou k dispozici v černé nebo zelené barevné variantě.
