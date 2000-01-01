náhledy
Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky Forerunner 970 a 570, které mají za cíl potěšit i profesionální běžce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Začněme prvním z dvojice modelů, dražším a lépe vybaveným modelem Forerunner 970. Ten stojí na pomyslné špičce aktuální nabídky chytrých hodinek zaměřené právě na běžce, pokud tedy nepočítáme luxusní modely, jako je například Marq 3.
Jak už název hodinek Forerunner napovídá, určené jsou hlavně pro běžce. To znamená lehké tělo, bohatá výbava a široké spektrum funkcí na cvičení s důrazem právě na běh.
Ačkoliv si pod pojmem „Garmin“ asi mnozí představí spíše úspornější a tlumenější displeje, u modelu Forerunner 970 najdete jasný AMOLED panel s jemným 454 × 454 rozlišením a průměrem 1,4 palce. Displej kryje safírové sklíčko.
Samozřejmostí je vedle dotykových gest také podpora ovládání hodinek pomocí bočních tlačítek, kterých je tak na pouzdře hodinek rovnou pět.
Zdravotní senzor je zde v podobě modelu Garmin Elevate páté generace, umí měřit všechny základní hodnoty, plus třeba i teplotu pokožky nebo elektrokardiogram.
Příjemným bonusem ve výbavě hodinek je pak integrovaná svítilna s několika stupni jasu.
Hodinky je pro účely volání nutné propojit s telefonem, a to se systémem Android či iOS.
Balení s hodinkami této značky jsou už tradičně dost chudá, dostanete totiž už pouze jen nabíjecí kabel bez adaptéru.
Co jsou ty zmíněné speciální funkce pro běžce? Tak například hodinky měří i takové podrobnosti, jako ztrátu rychlosti při dopadu chodidla na zem, nebo třeba umí podle vaší aktuální kondice doporučit optimální délku tréninku na další dny.
Zároveň vám hodinky i personalizují tréninky podle vašich dosažených výkonu a určují stupeň připravenosti vašeho těla. To vyhodnocuje třeba také podle kvality spánku nebo tréninkové zátěže.
Hodinky nabídnou třeba i moderní funkci v podobě detekce nehod, kdy samy umí přivolat pomoc. Potřebují být však v takovém případu spárované s telefonem.
Co výdrž baterie? Výrobce uvádí, že výdrž může dosahovat až 15 hodin na jedno nabití, to se týká však především situací, kdy hodinky neždímáte například GPS sledováním polohy.
Samozřejmostí jsou i integrované mapy, které jsou v hodinkách zabudovány a fungují i offline. Proto se ani na dlouhém běhu nemusíte bát, že se ztratíte. Hodinky zároveň podporují i vícepásmovou GPS navigaci.
Konektivitu zajišťuje nejen Bluetooth a wi-fi, ale také NFC pro mobilní platby využívající již zavedený systém Garmin Pay.
K hodinkám si lze pořídit i speciální hrudní pás Garmin HRM, který ještě přesněji analyzuje váš výkon při tréninku a hlídá zdravotní funkce.
Pro méně náročné má pak Garmin model Forerunner 570, který je dostupný v menší 42 a větší 47 mm verzi. Má ve výbavě pár kompromisů, jeho cena je však znatelně nižší.
Forerunner 570 například disponuje hliníkovým pouzdrem a krycím sklem Gorilla Glass 3 na displeji, oproti titanu a safírovému sklíčku u modelu 970.
Levnější model po stránce senzorové výbavy postrádá schopnost měřit elektrokardiogram, jinak má však rovněž pestrou škálu zdravotních funkcí.
Forerunneru 570 dále chybí podrobné mapy (pouze zjednodušená varianta) a také má nižší výdrž baterie, podle výrobce zhruba 11 dní na jedno nabití.
Cenové rozdíly jsou ovšem znatelné. Zatímco model Forerunner 970 vyjde na 18 790 korun, Forerunner 570 stojí 13 790 korun v obou velikostních variantách.
