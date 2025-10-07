|
Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit
Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy
Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...
Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá
Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...
Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento
Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...
Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?
Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?
Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony
Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...
Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci
Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou...
Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro překvapí výdrží. Vyzkoušeli jsme novinku
Nové hodinky série GT od společnosti Huawei mají v mnoha ohledech šanci prorazit na trhu nositelné elektroniky. Nejenže dobře vypadají, ale nabídnou třeba i dlouhou výdrž na jedno nabití a několik...
Oprava mobilu v záruce bude výhodná. Slibuje to novela zákona
Koncem srpna vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přinese zásadní změnu pro případ, kdy si zákazník při reklamaci zvolí opravu. V takovém případě se mu totiž záruční doba nově...
Nenechte se nachytat na výprodejový model. Novinka láká na různé bonusy
Letošní smartphony Pixel 10 se od předchůdců vizuálně liší jen málo. Ovšem zejména u základního modelu došlo uvnitř k významným změnám, které ho od předchozího typu Pixel 9 dost odlišují. Někoho by...
Předplacenka za hubičku i sdílená data s rodiči. Operátoři děti neopomíjejí
S novým školním rokem usedly do školních lavic tisíce nových žáků. Nejen jejich rodiče se tak v těchto dnech patrně rozhlížejí po operátorských nabídkách. Ať už jde o mobilní služby, nové zařízení či...
Obstojný tablet za pět tisíc. Prohlédněte si nový oneplus
Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový...