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EU mění pravidla. Oblíbená zařízení nemusí mít od roku 2027 výměnnou baterii

Luděk Vokáč
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská unie zavedla v roce 2023 povinnost mít v elektrických zařízeních poháněných bateriemi možnost výměny baterie uživatelem. Zároveň uvedla výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Teď EU tuto výjimku rozšířila, uživatelsky vyměnitelnou baterii tak nemusejí dostat některá zařízení, například chytré hodinky.

Pravidla představená v roce 2023 týkající se možnosti výměny baterií v elektronice začnou platit na začátku roku 2027. EU podle nich požaduje, aby mohla být vestavěná baterie elektronických zařízení vyměněna uživatelem. Nemusí jít o řešení snadné výměny bez použití nástrojů, ale baterie musí jít vyměnit s využitím „běžných“ nástrojů a v případě potřeby musí výrobce za tímto účelem zveřejnit i patřičný návod k výměně.

To se týká i chytrých telefonů. Ty se nemusejí automaticky vrátit zpět ke konstrukci se snadno odnímatelnými kryty a vyjímatelnými samostatnými bateriemi, jako tomu bylo v minulosti. I když i to je jedna z možných cest, jak povinnost splnit. Jak by to mohlo fungovat, ukázala v minulosti třeba společnost HMD u tehdejšího smartphonu Nokia.

Komise uznala, že některá zařízení jsou zkonstruována tak, že by uživatelská výměna baterie mohla znamenat bezpečnostní a zdravotní rizika.

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