Pravidla představená v roce 2023 týkající se možnosti výměny baterií v elektronice začnou platit na začátku roku 2027. EU podle nich požaduje, aby mohla být vestavěná baterie elektronických zařízení vyměněna uživatelem. Nemusí jít o řešení snadné výměny bez použití nástrojů, ale baterie musí jít vyměnit s využitím „běžných“ nástrojů a v případě potřeby musí výrobce za tímto účelem zveřejnit i patřičný návod k výměně.
To se týká i chytrých telefonů. Ty se nemusejí automaticky vrátit zpět ke konstrukci se snadno odnímatelnými kryty a vyjímatelnými samostatnými bateriemi, jako tomu bylo v minulosti. I když i to je jedna z možných cest, jak povinnost splnit. Jak by to mohlo fungovat, ukázala v minulosti třeba společnost HMD u tehdejšího smartphonu Nokia.
Komise uznala, že některá zařízení jsou zkonstruována tak, že by uživatelská výměna baterie mohla znamenat bezpečnostní a zdravotní rizika.