Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale jinak je to od dceřiné značky Nothingu vítaný přírůstek v nabídce.
CMF je už nějakou dobu low-cost odnoží Nothingu, nicméně o to více se musí snažit, aby nalákala zájemce. Značka má už vlastní mobily, sluchátka a také hodinky, což je dokonce kategorie zařízení, kterou samotný Nothing zatím ani nemá.
Na hodinkách už na první pohled upoutá pozornost poměrně velký 1,43" displej s AMOLED technologií a obnovovací frekvencí 60 Hz. Umí dosáhnout jasu až 670 nitů.
Hodinky sice postrádají klasická tlačítka (a ovládají se tedy primárně přes dotykový displej), je tu však k dispozici otočná korunka, která zastupuje jak funkci tlačítka, tak posuvníku v menu pomocí otáčení. A to včetně haptické odezvy.
Pouzdro hodinek je kovové, tedy alespoň to tak popisuje výrobce. Reálně jsou zde spíše kovové prvky (třeba luneta okolo displeje) a zbylá část pouzdra je plastová.
Na těle si můžete povšimnout mikrofonu a reproduktoru, ty zde jsou pro telefonní hovory přes propojený mobil.
Hodinky mají hned několik zdravotních senzorů, které zahrnují jak základní výbavu (krokoměr, počítání kalorií, sledování spánku), tak třeba pulzní oxymetr.
K modelu CMF Watch 3 Pro dostanete v balení pouze nabíjecí kabel se speciálním magnetickým konektorem, adaptér do zásuvky je třeba mít vlastní.
Podle výrobce by měly hodinky dosahovat poměrně nadstandardní výdrže až 13 dní na jedno nabití, rovnou však dodává, že „typická hodnota“ je okolo 10 dní.
Hodinky jsou osazeny 350mAh akumulátorem. Výdrž se počítá bez zapnutého režimu Always-on.
Jednou z překvapivějších funkcí je pak přítomnost dvoupásmové GPS, což je věc, na které mnohdy šetří i dražší modely. Znamená to tedy, že při cvičení venku, např. běhu, bude polohování přesnější. Zvedne se tím však zároveň spotřeba energie.
Výrobce se dále chlubí, že hodinky nabídnou rovnou 131 různých režimů měření aktivity, od běhu, přes míčové hry až po jógu.
Hodinky dále disponují i funkcí propojení s asistentem ChatGPT, byť to probíhá pouze přes propojení s mobilem.
Mezi další senzory hodinek se pak řadí třeba akcelerometr nebo gyroskop.
Zde je nicméně vidět, že v menu hodinek se sem tam najdou situace, kdy má jejich prostředí pár problémů s češtinou.
Obecně hodinky nabízejí poměrně hodně funkcí, ke kterým však potřebují přímou spolupráci s mobilem. Platí to například i pro nahrávání hlasu pro přepis na text v záznamníku telefonu.
Hodinky jsou odolné proti vodě podle certifikace IP68, tedy na ponoření maximálně do hloubky 1,5 metru pod vodní hladinu.
Opravdu překvapivě rozsáhlá je možnost výběru ciferníku, výrobce vám jich přichystal přes 120. Ne každý však má i variantu pro Always-on funkci.
Hodinky se dají pořídit v šedé či černé variantě, lákavá je však třetí možnost s oranžovým silikonovým řemínkem a oranžovými prvky na pouzdru hodinek.
CMF Watch 3 Pro stojí 2 499 korun, což je spíše levnější kategorie chytrých hodinek, přesto se však nedá říci, že by dělaly ve výbavě nějaké zásadní kompromisy. Právě naopak.
