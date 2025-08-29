|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost
Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité
Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....
Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60
Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...
Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy
Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....
Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost
Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...
Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější
Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.
Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost
Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...
Dramatická změna koncepce přinesla oproti předchůdci ještě lepší tablet
Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi...
Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60
Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...
Je to oficiální. Nové iPhony se ukážou druhý týden v září
Apple oficiálně zve na konferenci k novým iPhonům, která se odehraje devátého září. Souhlasí to s již uniklými informacemi, takže se můžeme těšit na nové smartphony včetně úplně nového tenkého...
Tato aplikace bude povinně v každém mobilu, přikázala ruská vláda
Nová ruská chatovací aplikace Max bude od září povinně v každém nově prodaném telefonu na ruském trhu. Státem podporovaná služba se velice podobá čínskému ekvivalentu, který je mimo jiném i nástrojem...
Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost
Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...
Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité
Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....
Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy
Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....
Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější
Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.
Google zlevnil starší pixely. Nové jsou však v akci výhodnější
S příchodem nové generace smartphonů Google Pixel 10 přichází i logické zlevnění starších modelů. To se v českých e-shopech projevilo už dříve, v obchodě Googlu až teď. Nicméně platí, že v...
Ve velkém stylu. Nové produkty Googlu představil slavný moderátor
New York (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Žádná z letošních klíčových mobilních premiér se neodehrála v Evropě. Samsung, Motorola a nyní Google si vybrali USA a premiantem je v tomto směru New York. Google vsadil na prostory filmových studií...
Zajímavé hodinky lákají na zakřivený displej a umí zatočit se stresem
Kromě nových smartphonů řady Pixel 10 představil Google i novou generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Hodinky jsou k dispozici ve dvou velikostech a lákají na technické novinky, včetně většího...