Japonská hodinářská značka Citizen letos slaví významné výročí. Je to 50 let od doby, kdy na trh uvedla vůbec první analogové náramkové hodinky se solárním napájením na světě. Čas ukázal, že je to velmi spolehlivý způsob pohonu hodinek. Citizen výročí slaví výjimečnou novinkou, my vám ukážeme i onen první historický model.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hodinářská historie značky Citizen sahá až do roku 1924, ovšem firma, která dnes vlastní i řadu dalších tradičních hodinářských firem (Bulova, Alpina, Frédérique Constant a výrobce strojků Miyota a La Joux-Perret), se ve světě proslavila především svým vynálezem z roku 1976.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě před padesáti lety totiž na trh uvedla vůbec první hodinky se solárním napájením. A z technologie, kterou později výrobce nazval Eco-Drive, těží Citizen dodnes. Už padesát let nabízí širokou paletu hodinek s tímto pohonem, která dnes sahá od cenově dostupných kousků po luxusní a skutečně špičkové modely.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výhodou pohonu je i fakt, že díky možnosti zajisti neustálý chod časomíry mohou hodinky v relativně jednoduchém provedení nabídnout i překvapivě pokročilé funkce. Solární pohon je přitom uživatelsky zároveň velmi bezstarostný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zatímco mechanické hodinky vyžadují nátah (ať už ruční, nebo automatický – samotným nošením) a klasické quartzové zase sem tam výměnu baterie, tak modely Citizen Eco-Drive mohou za určitých podmínek fungovat bez jakéhokoli zásahu věčně. Stačí, když mají dostatek světla a uživatel se k nim celkově chová slušně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Množství světla potřebné pro chod solárního strojku i způsob, jak se světlem strojek pracuje, se časem u Citizenu hodně vyvíjely. Důkazem jsou právě tyto hodinky: vůbec první analogový model se solárním pohonem na světě. Ano, toto jsou hodinky Citizen Crystron představené světu poprvé v roce 1976.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nejde o žádnou repliku, i podle sériového čísla nám zapůjčeného kousku jsou to skutečně 50 let staré hodinky. Zjevně ve skvělém stavu, jejich majitel (či majitelé), se k nim opravdu choval hezky, a tak – i když je na nich věk poznat – vypadají pořád výborně. A fungují.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Energii pro pohon jinak běžným quartzovým krystalem řízeného strojku se stará energie, kterou hodinky Crystron získají pomocí čtyř miniaturních solárních panelů na svém číselníku. Právě panely prozrazují typ pohonu hodinek velmi jasně a ukazují, že Citizen tehdy nedovedl techniku „maskovat“. Na druhou stranu jsou pro hodinky ze 70. let minulého století zároveň zajímavým designovým prvkem, který modelu Crystron dodává na charakteru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nedovedeme odhadnout, jak hodinky fungovaly před 50 lety, když byly nové, ale tento historický kousek dnes dobře funguje na běžném denním světle. Nemusí nijak intenzivně svítit slunce nebo být jasno, stačí běžný den. Pak se hodinky rozeběhnou a bez problémů drží čas.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Stačí tedy hodinky nařídit a užívat si je. Jestli akumulátor uvnitř následně stačí na to, aby hodinky fungovaly třeba i přes noc, to jsme si během naší krátké zápůjčky nedovedli ověřit. Určitě už nicméně neplatí, že stačí čtyři minuty slunečního svitu na to, aby hodinky fungovaly celý den, jako tomu bylo, když byly nové.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Omezujícím prvkem životnosti bude v tomto případě nikoli samotná elektronika uvnitř, ale podstatná součástka: baterie, do které se ukládá energie získaná osmi solárními panely. I tak je ovšem fascinující, že 50 let staré hodinky s takovou technikou fungují, a to nejspíš bez jakýchkoli servisních zásahů během svého života.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 1989 začala značka Citizen s vývojem dalšího milníku: hodinek řízených rádiovým signálem. Ty firma přinesla na trh v roce 1993. O tři roky později pak své dvě technické vychytávky spojila a model Citizen Attessa dostal jak řízení rádiem, tak solární pohon strojku.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V počátcích rádiového řízení hodinek bylo trochu oříškem zabudovat do hodinek anténu pro příjem signálu. U prvního solárně napájeného modelu s tímto řízením tak sice Citizen už dovedl hezky zamaskovat ony solární panely, ale naopak tu vizuálně dominuje právě anténa. Hodinkám z roku 1986 to nicméně opět dodává určitý charakter.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zajímavostí prvního modelu Attesa je také titanové tělo a způsob nařizování hodinek. Ty mají tři tlačítka, přičemž to spodní slouží jako tradiční korunka. Další dvě pak pro přepínání funkcí, takže se dají hodinky nařídit i tam, kde není k dispozici onen řídící rádiový signál. Tento model totiž fungoval jen na japonských frekvencích.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Titanové Citizen Attesa z roku 1996 (druhé zleva v horní řadě) dnes kromě onoho rádiového řízení, které by fungovalo jen „doma“ v Japonsku, fungují bez problémů. A nabídnou zajímavé funkce, jako jsou ukazatel data, indikátor dopoledne a odpoledne a také snadné přepínání časových pásem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I v moderní éře dovede Citizen svými solárně napájenými hodinkami fascinovat. V roce 2016 uvedla značka modely řady Eco-Drive One, luxusně pojaté kousky, které fascinují svou tloušťkou. Solární napájení a veškerou potřebnou techniku dokázal totiž Citizen vměstnat do hodinek tenčích než tři milimetry. To je dodnes řadí mezi nejtenčí náramkové hodinky a mezi „běžně“ dostupnými modely to platí dvojnásob.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Slovo „běžně“ je v uvozovkách proto, že ceny modelů této řady se v době jejich prodeje pohybovaly někde pod hranicí 100 000 korun. Dnes lze použité kusy ovšem sehnat podstatně levněji. V modelové řadě existují různé variace v různých barevných kombinacích, odlišnými provedeními číselníku i pouzdra a s tloušťkou až 3,88 milimetru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Toto je ovšem právě verze, která tloušťku stlačila na 2,98 mm, u solárních hodinek dodnes rekordní hodnotu. Celý quartzový strojek má tloušťku pouhý jeden milimetr a skládá se z 85 ručně skládaných součástek. Citizen různé modely nabízí dodnes, ovšem jen na vybraných trzích, takže je dostupnost trochu obtížná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oproti běžným modelům je u tenkých Citizen Eco-Drive One kompromisem použití dvou ruček: chybí tu ručka sekundová, která by vyžadovala více místa a tedy by znamenala tlustší konstrukci hodinek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K dalším špičkovým modelům Citizen se solárním pohonem patří hodinky řady The Citizen. Ty už firma vyrábí řadu let a snaží se špičkovou techniku využít v co nejpraktičtější formě. Modely tedy existují ve verzích s ocelovým nebo titanovým pouzdrem, několika velikostech a mají solidní odolnost vůči vodě (100 metrů).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Modely The Citizen v solárním provedení zároveň disponují funkcí věčného kalendáře: po správném nastavení ukazují datum správně nejen měsíc od měsíce, ale také v přestupných letech. Modely The Citizen také ukazují, kam pokročila solární technika: že jde o hodinky, které vyžadují přísun světla k nějakému panelu, tu není vůbec poznat. Fascinuje také přesnost plus mínus pět sekund za rok.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Číselníky mají různá provedení, ale k nejoblíbenějším patří verze z japonského ručního papíru Washi. Ty Citizen nabízí v řadě barevných provedení, přičemž papír je barven ručně. Speciální skladba číselníku (vrchní vrstva je průhledná, pak je papír) zajišťuje, že se na panel ukrytý uvnitř dostane dostatek světla.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Modely The Citizen značka oficiálně v Česku nenabízí, dostupnost je tedy opět horší. Zájemci o takové modely musí opět počítat s vyššími cenami: i když v závislosti na provedení jde solární modely The Citizen pořídit už asi od 30 000 korun. To budou použité kousky s ocelovým pouzdrem. Cena titanových provedení v některé z limitovaných edic může v přepočtu (a po započtení DPH) dosahovat zhruba 100 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Citizen nicméně nabízí technku Eco-Drive v titanovém pouzdře i za podstatně méně peněz. Modely Super Titanium Eco-Drive Chrono se dají nové pořídit za zhruba 12 000 korun. Zájemce dostane prověřenou solární techniku a k tomu funkci chronografu, tedy stopek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Solární panely tentokrát u modelů této řady Citizen zase umístil trochu rafinovaně a jinak: jsou součástí subčíselníků hodinek, takže jsou zároveň trochu maskované v celém designu, přitom jsou doslova na očích uživatele.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Specialitou designu je strukturovaný číselník, díky kterému se hodinky tváří, jako by vlastně solární napájení neměly. Strojek uvnitř není tak pokročilý jako u výše zmíněných luxusních modelů, ale i tak zvládá výbornou přesnost plus mínus 15 sekund za měsíc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Model je k dispozici v několika barevných provedeních a jde tak o praktické a zároveň zábavné hodinky pro každý den. Titanové pouzdro má speciální povrchovou úpravu, která omezuje poškrábání – což platí samozřejmě i pro dražší titanové modely. Když jsou hodinky plně nabité, vydrží následně bez přísunu světla v chodu devět měsíců.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zajímavou moderní volbou je i aktuální model Citizen Sports Eco-Drive Radio Controlled Moonphase. Ten opět kombinuje jak solární napájení, tak řízení rádiem. K tomu přidává funkci ukazatele měsíční fáze a třeba také solidní odolnost vůči vodě do 100 metrů vodního sloupce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Měsíční fáze je u solárních hodinek s řízením rádiem velmi příjemným detailem. Funkci je u běžných hodinek, pokud je neuchovává uživatel neustále v chodu, trochu těžké používat, ale u solárního modelu, kterému „nikdy nedojde energie“ bude po prvotním nastavení ukazatel měsíční fáze fungovat spolehlivě po dlouhou dobu bez nutnosti dalšího nastavování. Má totiž i funkci automatické korekce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Měsíční fáze je tu elegantně zakomponovaná do číselníku, u kterého tentokrát Citizen zvolil jasně průsvitné řešení. To právě umožňuje solární napájení. Kromě měsíční fáze mají hodinky také ukazatel data, dne v týdnu a čtyřiadvacetihodinový indikátor. Hodinky tentokrát umějí přijímat rádiový signál v Evropě, USA, Japonsku a Číně, takže fungují spolehlivě ve velké části světa.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K nastavení modelu Sports Eco-Drive Radio Controlled je však vhodné důkladněji prostudovat uživatelskou příručku. Hodinky mají i řadu dalších funkcí. V chodu vydrží bez přísunu světla šest měsíců, v úsporném režimu, kdy detekují, že nejsou nošeny, pak dokonce udrží nastavení času po 2,5 roku. V závislosti na provedení stojí opět zhruba 12 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Padesáté výročí od uvedení solárně napájených analogových hodinek na trh slaví Citizen letos výjimečnou limitovanou edicí hodinek Photon. Ty vznikly ve dvou provedeních: ve verzi s barvou přírodního titanu a v černo-zlatém provedení. Od každé varianty vyrobí Citizen 5 000 kusů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Photon přináší nejen zcela nový design titanového pouzdra s integrovaným náramkem, ale především další posun v oné solární technice. Tu dává Citizen na odiv skrze speciální vrstvenou konstrukci číselníku, kde barevnost spodní vrstvy vzniká kombinací speciálního inkoustu a světla. Číselník tak mění barvy podle intenzity i úhlu dopadu světla.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Novinkou modelu Photon je pak nový kalibr uvnitř. Ten tentokrát zajišťuje plný rok provozu při plném nabití, což je u dostupných modelů Citizen důležitý milník. Přesnost opět kalibr slibuje na úrovni plus mínus patnáct sekund za měsíc, což je řádově lepší hodnota, než nabízejí běžné mechanické hodinky. Ale vcelku obvyklá hodnota na modely s quartzovým řízením.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Citizen Photon kromě techniky zaujmou i řadou designových detailů. Patří k nim jak provedení náramku, tak využití vypouklého safírového sklíčka coby „plátna“. Právě zespodu sklíčka je totiž naneseno logo výrobce i označení Eco-Drive.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Citizen se přitom formou modelu Photon rozhodl oslavit 50 let svého vynálezu relativně skromně. I přes titanové pouzdro i náramek a skvělé zpracování, které jim dodává vzhled mnohem dražších hodinek, stojí modely Photon něco přes 20 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz