Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One Ultra umí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Společnost Niceboy zakladatelů Jiřího Zimy a Daniela Janků si již nějakou dobu nechává vyrábět platební prsteny, které je možné používat k bezdrátovým platbám. Na konci září uvedla novinku v podobě prstenu, který se vedle toho chová i jako chytrý prsten.
Niceboy One Ultra si můžete objednat přímo ze stránek společnosti za necelé čtyři tisíce korun spolu se sadou, která vám pomůže vybrat si správnou velikost prstenu. Za tuto cenu patří tento chytrý prsten k těm nejlevnějším na trhu, a navíc umí i platit.
Niceboy dlouhodobě spolupracuje s bankou mBank, takže je potřeba počítat s tím, že do konce roku má tato banka exkluzivitu a u dalších bude možnost platit prstenem až později.
Problémem by neměla být spolupráce s firmou Mastercard, která transakce zpracovává.
Poté, co nám dorazila sada a vybrali jsme si správnou velikost prstenu, který se zpravidla nosí na ukazováčku, objednali jsme si ho. Důvod, proč je vhodný ukazováček, je vidět při pohledu na ruce. Tloušťka prstu za jeho kloubem je vhodná k tomu, aby dobře obepínal prst, ale neškrtil, a přitom šel ještě přes kloub přetáhnout, a zároveň nebyl v poměru tloušťky prstu a kloubu tak veliký, aby prsten bez zábrany sjížděl z prstu.
Samotný prsten dorazil v poměrně elegantním průhledném dobíjecím pouzdru, které je o něco menší nebo nejvýše stejně velké jako třeba pouzdro na bezdrátová in-ear sluchátka.
Na výšku má dobíjecí pouzdro 24 mm a na šířku i délku 49 mm. Hmotnost pouzdra i s prstenem je 40 gramů.
Na nošení prstenu je třeba si zvyknout a ne každému může vyhovovat. Je totiž poměrně masivní a při některých činnostech může překážet. Zvláště, když jeho uživatel musí držet nějaký těžký předmět, který rukou obepíná, jako třeba činky či držadla na posilovacích strojích.
Prsten Niceboy One Ultra využívá dvě aplikace. Niceboy One se stará o jeho chytré funkce a Niceboy Pay o placení prostřednictvím tokenizované platební karty. Menu je v některých případech částečně slovenské nebo anglické, ale to se patrně s dalšími aktualizacemi upraví.
Bezdrátové placení probíhá jako u klasického platebního prstenu Niceboy přiblížením prstenu k terminálu. Platební čip je přitom na horní hraně prstenu. Vše se chová, jako když platíte bezdrátově běžnou platební kartou a neprobíhá zde žádné další ověřování, jako například u placení některými hodinkami.
Prsten má sadu senzorů, které měří tep, saturaci kyslíkem v krvi a tělesnou teplotu a také zvládne měřit ušlé kroky nebo slouží ke sledování gest. Jako u jiných prstenů tak nemůžete počítat se sledováním polohy. Na to je potřeba větší zařízení. Je také třeba počítat s tím, že například měření teploty je na prstu ovlivněno i prostředím, kde se pohybujete. Venku v zimě bez rukavic bude vždy nižší.
Chytrý prsten je vyroben z keramiky a nyní je dostupný pouze v broušené černé barvě. Povrch je sice odolný, ale ne nezničitelný, na prezentaci jsme viděli poškrábaný povrch o ostré hrany kamenu, který sloužil k jeho prezentaci.
Ke komunikaci slouží Bluetooth 5.2. Niceboy One Ultra, má kapacitu baterie 18 mAh, přičemž firma udává, že by měla napájet zařízení maximálně 7 dní. V praxi se dostanete na něco přes polovinu této doby a pokud si zapnete všechny funkce včetně snímání gest, tak patrně ještě o něco méně. Pomocí gest lze ovládat i jednoduché hry, které jsou součástí aplikace.
Chytrý prsten má deklarovanou vodotěsnost 5 ATM, což odpovídá tlaku vody v hloubce 50 metrů, a zvládnete tak s ním i plavání a menší potápění. Systém vedle plavání také dokáže měřit výkon při běhu, cyklistiku, chůzi, fitness trénink, jógu, lyžování, outdoorové aktivity, turistiku a veslování. Ukáže tak tempo, vzdálenost, počet kroků, tepovou frekvenci a řazení do zón, a také vypočte spálené kalorie. Aplikace také vyhodnotí spánek, úroveň stresu a pomůže se sledováním menstruačního cyklu.
