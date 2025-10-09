Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit

Autor:
Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One Ultra umí.
Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra Chytrý prsten Niceboy One Ultra

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: chytrý prsten

Nejčtenější

Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

Strava jde do boje proti Garminu kvůli segmentům. Chce zákaz prodeje hodinek

Populární sportovní aplikace vytáhla do boje proti neméně populárnímu výrobci sportovních hodinek. Společnost Strava podala žalobu na Garmin kvůli údajnému porušení patentů na segmenty a tepelné...

9. října 2025  10:15

Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit

Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One...

9. října 2025

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

8. října 2025

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

7. října 2025

Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci

Advertorial

Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou...

6. října 2025

Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

6. října 2025

Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro překvapí výdrží. Vyzkoušeli jsme novinku

Nové hodinky série GT od společnosti Huawei mají v mnoha ohledech šanci prorazit na trhu nositelné elektroniky. Nejenže dobře vypadají, ale nabídnou třeba i dlouhou výdrž na jedno nabití a několik...

5. října 2025

Oprava mobilu v záruce bude výhodná. Slibuje to novela zákona

Premium

Koncem srpna vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přinese zásadní změnu pro případ, kdy si zákazník při reklamaci zvolí opravu. V takovém případě se mu totiž záruční doba nově...

4. října 2025

Nenechte se nachytat na výprodejový model. Novinka láká na různé bonusy

Letošní smartphony Pixel 10 se od předchůdců vizuálně liší jen málo. Ovšem zejména u základního modelu došlo uvnitř k významným změnám, které ho od předchozího typu Pixel 9 dost odlišují. Někoho by...

4. října 2025

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?

3. října 2025

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 119 volných pozic

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

2. října 2025

Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá

Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.