Dostali hru do kontaktních čoček, mají v sobě displej a jsou chytré

Oblast nositelné elektroniky je velmi různorodá, což je dáno mimo jiné i tím, že uživatelé některé typy zařízení nosit nechtějí. Někdo například nemá rád cokoli na zápěstí a tak nehodlá nosit ani chytré hodinky, někomu vadí prsteny, jiný zase nesnese na nose brýle. Proto přicházejí firmy stále s dalšími a dalšími nápady na nové druhy nositelné elektroniky.

Někdy mohou působit trochu bizarně, ovšem právě vzhledem k odlišným potřebám a chutím uživatelů mohou dávat (byť často velmi omezený) smysl. Jedním z těchto nezvyklých počinů, které jsme našli na veletrhu MWC v Barceloně, jsou chytré kontaktní čočky. Na jejich vývoji pracuje dubajská společnost Xpanceo, která na MWC vystavovala několik svých prototypů, které se liší určením a funkčnosti.

Asi nejdále ve vývoji je kontaktní čočka s možností přenosu dat. Jde vlastně o poměrně jednoduchou myšlenku: v čočce je zabudován NFC čip s anténou, která po přiložení zajistí přenos uložených dat. Nemůže tedy jít o velké datové objemy, ale o jednoduchou informaci. Firma víceméně mezi řádky přiznává, že smysl takového řešení není v samotných kontaktních čočkách. Málokdo si totiž bude přikládat třeba smartphone k oku, aby načetl nějakou informaci (jaká by to vůbec měla být). Čočka ale slouží jako technologická ukázka, že lze takový přenos dat zabudovat do flexibilních a průhledných zařízení.

Zdraví i zábava

Chytré čočky od Xpanceo mají větší ambice. Firma s nimi míří do oblasti starosti o zdraví. Vyvíjí například kontaktní čočku, která by uměla průběžně měřit nitrooční tlak, jehož zvýšení může být známkou začínajícího zeleného zákalu. Snížené hodnoty zase mohou ukazovat na diabetes nebo záněty. Další prototyp firmy chce umožnit sledování některých zdravotních hodnot, které se jinak vyhodnocují z krve po jejím odběru. Čočka by totiž měla umět analyzovat složení slzné tekutiny. Sledovat chce hladiny cukrů, hormonů i vitamínů.

Asi nejchytřejším řešením, na kterém firma pracuje, je kontaktní čočka s integrovaným miniaturním displejem, který by měl sloužit k zobrazování informací, jako v displejích chytrých brýlí. Zatím ovšem má firma v provozu jen prototypy s externím zdrojem obrazu, který se na čočku promítá, což není to, čeho chce firma docílit. Ale vypadá to působivě, v prototypu na stánku běžela projekce hry Space Invaders. Xpanceo však už pracuje na zabudování miniaturního displeje přímo do čočky.

Ve všech případech ovšem bude muset firma řešit hlavní otázku: jak funkční čočku napájet. Chytré prsteny sice ukazují, že i poměrně pokročilá technika umí nabídnout zajímavou výdrž baterie, ovšem zabudovat baterii do prstenu je něco jiného, než do čočky, která má „sedět“ na oku uživatele. Proto Xpanceo vyvíjí i řešení pro bezdrátové nabíjení takových čoček. Podle prohlášení společnosti má jít o řešení zcela bezpečné pro zdraví uživatele, ale zatím to vypadá tak, že za účelem nabití bude nutné čočku z oka vyndat a vložit do speciálního pouzdra.

Zatím se i tak může výdrž čoček počítat (a to spíš v teoretické rovině) na hodiny, než na dny, které jsou potřeba pro komfortní používání. Xpanceo se také netváří, že by chtěla svá řešení začít hned prodávat. Prototypy mají do výroby daleko a je otázkou, jak dlouho a jak úspěšně se bude s jejich vývoji firma prát. Něco z toho vzejít může, ale může to docela trvat.