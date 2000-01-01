Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém modelu v jakém případě sáhnout.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung aktuálně s uvedením nových modelů Galaxy Watch nabízí opravdu široké portfolio chytrých hodinek. V prodeji jsou tyto modely (zleva): Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic, Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), Samsung Galaxy Watch 9 a Samsung Galaxy Ultra 2
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuální novinky nesou označení Galaxy Watch Ultra 2 (vlevo) a Galaxy Watch 9 (vpravo). Jde o pokračování předchozích modelů, u kterých Samsung v podstatě upgradoval a sjednotil zejména uvnitř použitou techniku a softwarové možnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Obě novinky dostaly moderní procesor Qualcomm Snapdragon SW6100 Wear Elite vyrobený 3nm technologií, mají možnost LTE konektivity (u Watch 9 volitelně, u Ultra 2 je standardně), pohání je systém Wear OS 7 od Googlu a mají shodnou bohatou sadu zdravotních funkcí, včetně detekce spánkové apnoe. Samozřejmostí je i GPS nebo možnost placení pomocí NFC.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Galaxy Ultra 2 je větší z dvojice, pouzdro má průměr 47 mm, Galaxy Watch 9 jsou k dispozici s pouzdrem o průměru 44 nebo 40 mm. Na snímku je větší z dvojice těchto variant, která ale přesto působí oproti typu Ultra mnohem kompaktněji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ovládání obou modelů má stejnou filosofii, Galaxy Watch Ultra 2 (dole) ale oproti typu Galaxy Watch 9 přidávají, stejně jako v předchozích provedeních, extra tlačítko (oranžové uprostřed) pro rychlý přístup k funkcím pro sledování cvičení. Mimochodem, nabídka sledovaných sportů je opravdu hodně široká.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy Watch 9 jsou proti typu Ultra 9 příjemně tenké a i větší 44mm tak docela dobře sedne i na štíhlé zápěstí. Tloušťka hodinek je 8,6 mm, to Watch Ultra 2 mají tloušťku 10,7 mm. Vzhledem k výbavě to ale není ani v tomto případě kdovíjak extrémní hodnota. Ale hodinky se celkově hodí spíš na větší zápěstí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sada senzorů je u obou modelů bohatá a v obou případech funkčně téměř shodná. Model Ultra 2 má navíc především potápěčské funkce, dovede tedy měřit i teplotu vody a hloubku a čas ponoru. Model Ultra 2 má také navrch ve voděodolnosti: ta činí 100 metrů oproti 50 (obojí statická odolnost vůči tlaku vodního sloupce) u typu Watch 9. V případě ponoru Samsung hovoří o funkčnosti do hloubky 40 metrů (dynamická odolnost).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do těla Samsung Galaxy Watch 9 zabudoval výrobce baterii s kapacitou 445 mAh (44 mm) nebo 390 mAh (40 mm). Model Ultra má na poměry hodinek obří kapacitu 800 mAh a slibuje skvělou výdrž. Watch Ultra 2 jde pořídit za 18 490 korun. Watch 9 začínají na 9 990 korunách, to je částka za 40 mm provedení s wi-fi. Za LTE se u Watch 9 připlácí 1 300 korun, za větší provedení pak 800 (bez LTE) nebo 700 (s LTE) korun. V obou případech lze využít výkup starého zařízení a za zveřejněnou recenzi vám Samsung vrátí peníze (3 000 u Ultra 2, 2 500 u Watch 9).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V nabídce Samsungu ovšem zůstávají i starší modely Galaxy Watch, které přitom nejsou vzhledově zásadně odlišné od nových provedení. A i výbava se mnohdy neliší tak moc, jak by někdo na mezigenerační změnu čekal. Galaxy Watch Classic 8 (vlevo) navíc zůstávají svébytným modelem, Watch 8 (uprostřed) jsou dostupnou alternativou a Watch Ultra (vpravo) hodinky pro náročnější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Starší Watch 8 (nahoře) a Watch Ultra (dole) mají podobný rozdíl proporcí, jako u letošní nové generace. Rozdíl je v tom, že Watch 8 pochází z loňského roku (2025), Watch Ultra jsou typ z roku 2024, ale vloni je Samsung přeci jen lehce vylepšil, takže v prodeji najdeme model Watch Ultra (2025). Ten je i na snímku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Provedení Watch Ultra (2025) má 2 GB operační paměti a 64 GB úložiště, zatímco původní typ Ultra z roku 2024 měl poloviční uživatelské úložiště. Typ Watch 8 má právě tuto konfiguraci (2/32 GB). Tloušťka Watch 8 je 8,6 mm, typ Ultra (2025) má tloušťku 12,1 mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ovládání je opět v podstatě shodné a liší se tlačítkem navíc pro přístup k fitness funkcím u modelu Ultra. V obou přístrojích najdeme starší Wear OS 6 a prostředí One UI 8 (oproti devítce u nových modelů), ale rozdíly nejsou kdovíjak zásadní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak Galaxy Watch 8 tak Galaxy Watch Ultra (2025) používají procesor Exynos W1000, který je stejně jako novější Snapdragon v nových modelech vyroben 3nm technologií. Z hlediska konstrukce platí, že tělo Watch 8 je hliníkové, Watch Ultra mají tělo vždy titanové.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sklíčko, které kryje displeje hodinek je vždy safírové, to platí jak pro starší modely, tak ty nové. Loňské Watch Ultra (2025) mají 1,5palcový panel a rozlišení 480 × 480 pixelů, Watch 8 mají opět dvě možnosti: menší 40mm provedení má 1,3palcový panel s rozlišením 438 × 438 pixelů, větší 44mm pak dostaly panel shodný s typem Ultra.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sada senzorů zůstává už po nějakou dobu u Galaxy Watch stabilní, funkce rozšiřuje spíše nový software. I systém výměnných řemínků zůstává z předchozích generací zachován, jen je potřeba vždy vybírat řemínky pro danou velikost hodinek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Galaxy Watch 8 nabízí Samsung oficiálně za cenu od 9 490 korun (40 mm, wi-fi), větší verze stojí 10 290 korun a LTE provedení pak vyjdou na 10 790 nebo 11 590 korun. Galaxy Watch Ultra 2025 stojí 17 490 korun. To jsou ceny jen o málo nižší než u novinek a v oficiální distribuci tak nedávají starší modely moc smysl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To ovšem neplatí pro vcelku svébytný model Galaxy Watch 8 Classic. To je model uvedený rovněž v loňském roce, který se od ostatních provedení liší tím, že má okolo displeje otočnou lunetu, která usnadňuje ovládání hodinek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Luneta je obousměrná a slouží například pro listování nabídkami a seznamy, k čemuž je u ostatních modelů potřeba použít výhradně dotykový displej hodinek. Displej je tu 1,34palcový a má rozlišení 438 × 438 pixelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Svým provedením i cenou jsou Galaxy Watch 8 Classic bližší modelům Ultra, než základním typům Galaxy Watch. I tady najdeme Exynos W1000 a 2 GB RAM, uživatelská paměť má kapacitu 64 GB. Zájemce si tu může vybrat z čistě wi-fi provedení nebo verze s podporou LTE.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Průměr pouzdra je v tomto případě 46 mm a tloušťka 10,6 mm, takže Watch 8 Classic jsou o trochu kompaktnější, než modely Ultra. Vizuálně jejich vzhled odlehčuje právě ještě otočná luneta, která jim zároveň dodává trochu elegantnější vzhled.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Modelu Classic nechybí ani extra tlačítko pro aktivaci fitness funkcí, takže je z hlediska možností ovládání vlastně nejvybavenějším provedením hodinek Galaxy Watch.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I sada senzorů je tradičně bohatá a funkčnost záleží na softwaru. Baterie uvnitř hodinek má kapacitu 445 mAh. Watch 8 Classic vyjdou na 13 290 korun v případě Bluetooth a wi-fi provedení, LTE varianta pak stojí 14 590 korun. Tyto starší hodinky jsou tak draží, než aktuální základní Galaxy Watch 8, ale z hlediska funkčnosti o moc nezaostávají, mají však bohatší možnosti ovládání.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco Watch 8 Classic jsou svébytný model, který dává smysl, pro mnohé zájemce může být otazník, zda v případě ostatních provedení volit nový nebo starší model. Oficiální rozdíl ceny mezi Watch Ultra 2 (nahoře) a Watch Ultra (2025) je pouze tisíc korun a to bez započtení bonusů, které můžete u nového modelu v předobjednávkách získat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka (dole) je přitom oproti předchůdci o 1,4 milimetru tenčí a zároveň nabízí baterii s výrazně větší kapacitou: 800 mAh namísto 590. Ano, i Watch Ultra (2025) mají dobrou výdrž baterie, ale novinka na tom bude výrazně lépe. K tomu tu je novější software.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konstrukce je u obou generací Ultra modelů hodinek od Samsungu prakticky shodná: titanové tělo má průměr zhruba 47 milimetrů a displej kryje safírové sklíčko. I voděodolnost do 100 metrů je pro obě generace shodná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I když tedy nová generace nepřináší oproti té starší dramatická vylepšení, nárůst výkonu procesoru asi o polovinu, výrazně větší baterie a tenčí konstrukce za příplatek tisíce korun v oficiální distribuci rozhodně stojí. Navíc můžete za recenzi získat cashback až 3 000 korun, což v případě starého modelu nehrozí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Starší model je ale přeci jen cestou, jak oproti novému i výrazně ušetřit. Pak najednou dává smysl. Jen je potřeba se dívat v neoficiální distribuci, kde v podstatě výprodejový kousek vyjde na částky už od necelých 8 tisíc korun a velcí a spolehliví prodejci Galaxy Watch Ultra (2025) nabízí za částku kolem jedenácti tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To už je pádný důvod, proč třeba přemýšlet o starší generaci. Teoreticky tak můžete ušetřit i deset tisíc korun, nebo si vlastně koupit dvoje hodinky za cenu jedněch. Především pro začínající uživatele to může být vhodná cesta. Naopak kdo vlastní starší model a ví, že už ho dostal na hranu jeho možností, najde v novince citelný upgrade.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Velmi podobná je i situace u standardního, nebo chcete-li základního, modelu. Samsung Galaxy Watch 8 (nahoře) jsou s novou generaci Watch 9 (dole) vizuálně prakticky totožné. Pohled do specifikací odhalí totožnou tloušťku, i když vizuálně trochu hrají roli jinak zpracované rámečky. Stejná je i hmotnost (34 gramů u 44mm provedení).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sada senzorů opět zůstala mezigeneračně zachována, novinka jen z hlediska funkčnosti přináší některá softwarová vylepšení. Stejný je i systém výměnných řemínků, u nové generace ale zvolil Samsung v praxi výrazně jemnější a komfortnější provedení gumového řemínku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I displeje jsou prakticky totožné, včetně maximálního jasu 3 000 nitů. Nová generace ale uvnitř nabízí opět asi o 50 % vyšší výkon a došlo k mírnému nárůstu kapacity baterie (390 a 445 mAh oproti 325 a 435 mAh), což by společně s vyladěnějším softwarem mělo prodloužit výdrž baterie. Zejména tedy u menší 40mm verze, která si s novou generací u baterie polepšila výrazněji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z hlediska cen platí to podobné, jako u modelů Ultra. Galaxy Watch 9 stojí oficiálně od 9 990 korun, Watch 8 začínají na 9 490 korunách a onen rozdíl 500 korun v ceně platí i pro větší velikost a LTE varianty. Ale mimo oficiální distribuci vyjdou starší Galaxy Watch 8 i na méně než 5 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nová (vlevo) a starší (vpravo) generace hodinek Samsung Galaxy Watch tak má na trhu bok po boku rozhodně své místo. Jen je potřeba trochu vědět, co od svých chytrých hodinek očekáváte a také kde v tom případě nakupovat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco u Samsung se teď i díky akčním nabídkám během zahájení prodeje vyplatí nová provedení Galaxy Watch Ultra 2 a Galaxy Watch 9, v širší distribuci je zase výhodné hledat starší provedení Galaxy Watch 8 a Galaxy Watch Ultra (2025). Někde mezi tím je pak model Galaxy Watch 8 Classic. I ten už jde sehnat i za částky od zhruba 6 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz