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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...
KVÍZ: Proboha, co to po mně ten iPhone zase chce? Co to svítí na displeji
iPhony mají řadu stavových ikon, kterými vám dávají najevo různé informace. Poznáte, která znamená konkrétní stav či funkci telefonu?
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
S těmito mobily se stanete středem pozornosti. Budete mít boule na kalhotách
Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že...
S tímto tarifem si děti samy nic nekoupí. Má datovou pojistku a věkový strop
Operátor O2 představil nový dětský tarif. Mezi jeho hlavní benefity patří co největší bezpečnost a také datová pojistka. Oproti předchozím nabídkám operátor trochu zamíchal parametry služeb, ale...
Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno
Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku –...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Vypekl gigant giganta? Amazon nejspíš prozradil nové Pixely 11
Google se chystá na premiéru nových smartphonů Pixel řady 11. K té by mělo dojít ještě v průběhu prázdnin. Měsíc před ní však nejspíš detailní podobu nových modelů prozradil jiný internetový gigant:...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí
Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší....
Vylezli jsme na tajemné torzo u Štěchovic. Přežívá díky neobvyklému využití
Při pokrývání území mobilním signálem využívají operátoři často již existující objekty. Tedy činžovní čí panelové domy, administrativní budovy, ale i věže kostelů, zámků a hradů. Během putování po...
Stahujte novou aktualizaci iPhonů. Připraví mobil na velký krok vpřed
Majitelé iPhonů nyní mohou stahovat aktualizaci systému iOS 26.6. Obsahuje především opravy chyb a optimalizaci systému se speciální novinkou, která vaše zařízení připraví na přechod na nadcházející...
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...
Nový graf ukazuje vývoj cen smartphonů. Na čem budou chtít výrobci ušetřit?
Pokud potřebujete nový smartphone, raději kupujte. Příště to může být mnohem dražší. Paměťová krize žene ceny nahoru a některé segmenty trhu mohou zmizet. Nebo výrobcům nezbude než začít výbavu...
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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...
Myslel si, že trikem s heslem přechytračí policii. Teď ho za to čeká soud
Neobvyklý případ incidentu při hraniční kontrole se řeší ve Spojených státech. Agenti pohraniční stráže zabavili muži mobil a požadovali heslo na odemčení. Jenže on jim sdělil heslo, které aktivovalo...