Hodinky Casio G-Shock v provedení „square“, které vycházejí z prvního modelu slavné řady, jsou svým způsobem nezničitelnou legendou. Casio je vyrábí v nepřeberném množství variant, relativně nově i ve verzi s moderními chytrými funkcemi, jako je sledování kroků, měření tepu a saturace kyslíkem. Vyzkoušeli jsme je.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V moderním provedení mnohé G-Shock mají tradiční digitální hodinky s vysokou odolností a kořeny v roce 1983 moderní funkce jako Bluetooth pro propojení s mobilní aplikací. Skrz tu lze nastavovat řadu funkcí hodinek.
Model DW-H5600 se senzory pro měření kroků, tepu a nasycení kyslíkem k tomu přidává i poměrně obsáhlé menu, kde lze v aplikaci pohodlněji než na hodinkách sledovat různé statistiky. Na druhou stranu aplikace za oblíbenými řešeními jako Google Fit, Fitbit nebo Strava zaostává. Některá data lze ale přes Health Connect do těchto aplikací dostat.
Model G-Shock DW-H5600 vypadá jako spousty jiných obdélníkových G-Shocků, jejichž design vychází z původního typu DW-5000C z roku 1983. Tento design se stal ikonou, hodinky jsou ale legendou i díky své odolnosti, kterou zajišťuje pouzdro z měkké pryskyřice a speciální vnitřní konstrukce.
Z měkké pryskyřice je i pohodlný řemínek hodinek, který mimochodem přispívá k odolnosti při pádu, když hodinky nejsou na ruce – náraz odpruží. Celkově jsou hodinky díky hmotnosti 60 gramů velmi pohodlné.
Ačkoli je řemínek v podstatě integrovaný do těla hodinek, výměna za nový je vcelku snadná: využita je tu klasická stěžejka. Ale G-Shock DW-H5600 nebudou hodinkami, na kterých by majitelé řemínky příliš měnili, snad jen kdyby došlo k jeho poškození.
K tradičnímu designu i odolnému provedení přidává model G-Shock DW-H5600 kromě senzorů i moderní MIP (memory-in-pixel) displej, který je skvěle čitelný za všech podmínek a pomáhá s úsporou energie.
Senzory umístěné na dýnku G-Shock DW-H5600 způsobují, že hodinky sedí na ruce docela vysoko. Ale i na štíhlém zápěstí (obvod asi 16 cm) působí hodinky na ruce komfortně. Pravda, působí relativně větší, ale to platí pro spoustu chytrých hodinek.
Na druhou stranu G-Shock DW-H5600 nejsou chytré hodinky – spíš je to takový sport-tester, sportovní náramek v balení tradičního modelu hodinek uznávaného po celém světě.
Ovládání hodinek probíhá nikoli dotykově, ale pomocí tlačítek na bocích. Z tohoto pohledu to levé potvrzuje volby, to pravé (v bronzovém odstínu) přepíná funkce. Lze jím cyklovat skrz množství módů.
Na druhé straně jsou další dvě stejná tlačítka – to z tohoto pohledu vpravo slouží výhradně k aktivaci podsvícení, takže hodinky jsou čitelné dobře i v noci. To spodní má funkci návratu o krok zpět.
Tlačítko Mode přepíná v základním pohledu mezi množstvím funkcí. Jsou mezi nimi jak tradiční, které mají snad všechny hodinky G-Shock, jako stopky, minutka, světový čas, tak právě i funkce moderní.
Jednou z funkcí je zaznamenávání běžné aktivity, jako jsou kroky a spálené kalorie. To dovedou i některé modely Casio bez senzorů na dýnku, k tomu stačí krokoměr uvnitř.
Detailní přehled o množství kroků vlastně vypadá na displeji hodinek docela dobře, ale samozřejmě mobilní aplikaci nepředčí. Tlačítkem Mode lze přepínat mezi zobrazením v měsících, v uplynulých týdnech, aktuálním týdnu a dnu.
Docela dobře funguje měření tepu, které lze na hodinkách spustit kdykoli manuálně, případně ho hodinky měří průběžně při aktivním sledování sportovní aktivity nebo v noci po detekci spánku.
Naopak měření saturace kyslíkem nám přišlo velmi nespolehlivé, nějaký výsledek hodinky ukázaly jen jednou z mnoha (časově navíc docela dlouhých) měření a ještě to vypadalo, že bychom si možná měli zavolat lékaře.
Během sportovní aktivity lze dát na tepovou frekvenci na displeji hezký důraz, takže třeba při běhu můžete tepovku držet v ideálním rozmezí.
Co se měření sportovních aktivit týče, neumí toho G-Shock DW-H5600 zrovna moc. Je tu sledování běhu, chůze, intervalový trénink a trénink v posilovně. Ze základních sportů chybí třeba jízda na kole nebo plavání, což je vzhledem k odolnosti (i voděodolnosti do 200 metrů) docela škoda.
Pod funkcí Almanac se nachází přehled časů východu a západu slunce, aktuální sluneční fáze a samozřejmě aktuálního data a času.
Breathing excercise vás donutí se na tři minuty zastavit a prostě dýchat. Je to taková cesta, jak se můžete pomocí hodinek zklidnit.
G-Shock DW-H5600 zvládají přes Bluetooth i notifikace. Ty, podobně jako časté využívání měření tepu či saturace kyslíkem, pak mají vliv na životnost baterie. Hodinky mají solární nabíjení a při vypnutých notifikacích a několika hodinách sportu týdně se zvládají v pohodě nabíjet jen ze slunce – stačí je na něm nechat třeba odpoledne ležet.
Kdo však bude hodinky nosit pořád a chce mít aktivní všechny funkce, bude muset jednou za čtyři dny až týden sáhnout po nabíječce, která je v balení.
G-Shock DW-H5600 jsou zajímavým kompromisem mezi tradičními hodinkami, chytrými náramky a sport-testery a klasickými chytrými hodinkami. Osloví asi jen docela specifickou skupinu zájemců, ale mají co nabídnout: výbornou čitelnost řady informací i bez smartphonu, dobrou výdrž baterie a skvělou odolnost. A k tomu legendární jméno. Vyjdou na 6 990 korun.
