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Chytřejší a exkluzivnější. Apple Watch jsou přesnější a dávají víc na výběr

Luděk Vokáč
  7:02
Vedle nových iPhonů představil Apple i nové hodinky Apple Watch. A to jak klasické modely, tentokrát tedy Series 12, tak extrémnější Watch Ultra 4. Hodinky slibují zejména přesnější měření tepu a lepší vyhodnocování zdravotních údajů. Za pozornost stojí nový materiál standardního modelu.

Na první pohled se hodinky Apple Watch už dlouho nemění. Ale letošní nové Apple Watch Series 12, které Apple představil 9. září večer našeho času, přináší v praxi oproti předchozím generacím vcelku velké množství změn. A to i přesto, že dnes již ikonický design hodinek zůstává zachován.

Watch Series 12 ovšem dostávají kompletně přepracovanou sadu senzorů, které Apple říká systém sledování zdraví (Health Sensing System). Díky tomu hodinky slibují nejpřesnější měření tepu ze všech modelů nositelné elektroniky, což měla ověřit nezávislá studie se stovkami účastníků. Tepovou frekvenci a její variabilitu (HRV) teď hodinky sledují mnohem častěji než dosud – až jednou za pět sekund.

Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
39 fotografií

Nepřetržité pasivní měření přináší hlubší vhled do fyzické kondice a fyziologického stavu člověka a podle Applu pomáhá zpřesňovat kroužky Cvičení a Pohybu. Aktuální tepovou frekvenci si můžou uživatelé kdykoli zkontrolovat přímo na ciferníku díky nové kompilaci aplikace Srdeční tep. Ukazatel HRV teď hodinky měří až 24krát častěji než dosud, to zase zpřesňuje údaje o zátěži a zotavení uživatele.

Ze softwarových novinek je tu například funkce Připravenost, která analyzuje nedávnou aktivitu, tréninkovou zátěž, životní funkce a spánkové skóre, díky čemuž uživateli radí, kdy může při tréninku pořádně zabrat a kdy by ho naopak měl brát spíše lehčeji. Hodinky to vyjadřují srozumitelnými hesly: Odpočiň si, Drž tempo, Můžeš zabrat nebo Jdi do toho.

Apple Watch Series 12 nabídnou i funkce spojené s Apple Intelligence a novou Siri AI – jenže ty budou dostupné až poději a navíc pouze v anglickém jazyce. Zvládnou pak dělat přehled toho nejdůležitějšího ze schůzky, z průběhu dne, nebo nabídnou přepis toho, co právě někdo řekl.

Apple Watch Series 12

Hodinky také dovedou na pozadí identifikovat hudbu, která hraje (díky aplikaci Shazam), zajímavé je však rozpoznávání charakteristických zvuků: zvonku dveří, sirény vozů integrovaného záchranného systému a podobně. Na tyto zvuky mohou hodinky uživatele upozornit, to se hodí v případě nepozornosti, poslechu hudby, nebo třeba uživatelům s nedoslýchavostí.

Z hlediska konstrukce je tu nové krycí sklíčko displeje Ceramic Shield 2, které je o 60 % odolnější než Ion-X sklíčko starších hliníkových modelů. Kromě hliníku ve čtyřech barvách (šedá, černá, světle zlatá a tmavě bronzová) budou hodinky k dispozici i ve dvou titanových verzích (přírodní a zlatá – obě leštěné) a nově také v keramickém provedení (bílá a tmavě modrá). Velikosti zůstávají na 42 a 46 mm a uživatel si u základního hliníkového provedení může vybrat mezi wi-fi verzí nebo variantou s konektivitou v sítích operátorů. U titanového a keramického provedení je konektivita samozřejmostí.

Základní hliníková varianta začíná na 10 990 korunách za 42mm provedení, 46mm varianta stojí 12 490 korun. Verze s podporou sítí operátorů pak stojí 13 990 a 15 490 korun. Cenu pak ještě může navýšit konkrétní volba náramku, za základní cenu jsou k dispozici na výběr textilní a gumové řemínky. Titanová verze stojí od 18 990 korun za 42mm a od 20 490 korun za 46mm variantu. A keramické provedení vyjde na 24 490 korun za menší verzi a 26 490 korun za tu větší.

Apple Watch Ultra 4

To už jsou ceny, které převyšují i částku, jakou chce Apple za nové Apple Watch Ultra 4. U nich cena začíná na 21 990 korunách a navyšuje ji jen případná volba řemínku. U Watch Ultra 4 jinak zůstává volba vcelku snadná, tělo je vždy titanové (dvě barvy – černá a přírodní) a vždy mají funkce konektivity. I Apple Watch Ultra 4 mají nové provedení senzorů a všechny nové chytré funkce představené u modelů Series 12. Je to i díky novému procesoru S11. Model Ultra se chlubí dlouho výdrží baterie – ta má činit až 50 hodin v běžném provozu, v úsporném režimu pak 84 hodin. 15 minut nabíjení má dodat energii na dalších 18 hodin fungování.

Nové hodinky od Applu už jde objednávat, do prodeje poputují 18. září. Vedle nových hodinek se začínají prodávat i nová sluchátka AirPods 5. Ta jsou k dispozici ve dvou verzích – standardní za 3 490 korun a verzi s delší výdrží, ovládáním hlasitosti na stopce a pouzdrem s bezdrátovým nabíjením za 3 990 korun. Obě provedení mají aktivní potlačování okolního hluku, které má být o 50 % účinnější než u předchůdců. Je tu i lepší režim propustnosti a automatické přepínání mezi režimy. Více o nových AirPods 5 se dočtete u kolegů na Technetu.

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