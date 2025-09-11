Apple ukázal i nový levný model chytrých hodinek. Mají vylepšenou výbavu

Ondřej Martinů
Celá nabídka chytrých hodinek Apple Watch má nové přírůstky, od těch nejlevnějších modelů až po nejdražší. Od příštího týdne pořídíte jak novinku za šest tisíc korun, tak luxusní odolný model do terénu za víc než trojnásobek.

Apple během úterní konference v podstatě obměnil celou svou nabídku chytrých hodinek. Dlouho dopředu se sice tušilo, že bude nový model Series 11 a vylepšená varianta Ultra 3, levné hodinky Watch SE 3 byly příjemným překvapením, byť se o nich také začalo mluvit už pár dní před úterní akcí. Dá se tak v podstatě říci, že nezůstane kámen na kameni a celá nabídka chytrých hodinek Applu se od příštího týdne změní.

Apple Watch SE 3

Začněme tím nejlákavějším modelem pro ty, kteří s pořízením nových hodinek od Applu dosud váhali. Dostupná novinka Apple Watch SE3 výrazně vylepšuje to, co Apple dosud považoval za základní výbavu. Poznáte to už na první pohled, jelikož se naučily celkem zásadní funkci Always-On, tedy nepřetržité ukazování času a základních informací.

Apple odhalil nejtenčí iPhone a špičkové modely v zářivých barvách

Nová generace levných hodinek dále dostala výkonnější čip S10, který najdete třeba v loňských Series 10. Rámečky okolo displeje jsou sice pořád poměrně výrazné, ale hodinky se jinak naučily třeba podporu sítí 5G (Cellular verze) a zlepšily zdravotní senzory, takže jsou například schopné měřit lépe kvalitu spánku a dokonce i teplotu pokožky.

Apple u levné novinky také vylepšil výdrž baterie, která by nyní měla dosahovat výdrže 18 hodin na jedno nabití. A nezapomnělo se ani na rychlejší nabíjení. Trochu zvláštní funkcí je pak možnost nechat si hodinkami přehrávat hudbu nahlas, třeba v momentě, kdy si zapomenete sluchátka. Apple Watch SE 3 jsou dostupné pouze s hliníkovým pouzdrem a ve dvou velikostních variantách: 40 a 44 mm. Menší verze stojí 5 990 korun, větší 6 790 korun. Připlatit si rovněž můžete i za Cellular variantu s podporou připojení k mobilní síti (od 7 490 korun).

Apple Watch Series 11

Obvyklý „hodinkový standard“ představuje model Apple Watch Series 11, který opět přináší spíše drobnější vylepšení. Apple se letos zaměřil na odolnost pouzdra, nabídne například ještě odolnější tvrzené sklo. Obecně Apple tvrdí, že Series 11 je model s dosud nejtenčím, ale zároveň i nejodolnějším pouzdrem.

Soutěžte o nové telefony iPhone 17 s iDNES Premium. Vyhrajte všechny modely!

Hlavní funkční novinky je zahrnují připojení k 5G síti (u Cellular variant) a také zcela nové hlídání krevního tlaku. Hodinky by vás dokonce měly být schopny upozornit na potenciálně nebezpečné odchylky. Apple počítá s tím, že funkce bude dostupná ve 150 zemích světa včetně Evropy, používání však musí ještě schválit americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.

Mezi další novinky pak patří třeba určování komplexního skóre kvality spánku nebo vylepšená výdrž baterie, která by měla na jedno nabití vydržet 24 hodin. Nechybí rychlé nabíjení. Apple Watch Series 11 má hliníkové a titanové varianty pouzdra. Za hliníkové zaplatíte od 10 990 korun výš, titan pak začíná na částce 18 990 korun. Na výběr je ze 42 a 46 mm varianty a také jde připlatit za variantu s připojením k mobilní síti (od 13 990 korun).

Apple Watch Ultra 3

Poslední novinkou je odolný model Apple Watch Ultra 3, kde se však oproti předchozí generaci zdánlivě odehrálo asi nejméně změn. Výrobce primárně ztenčil rámečky okolo displeje, přidal adaptivní obnovovací frekvenci a zvýšil jeho maximální jas. Novinkou je pak také možnost posílat nouzové textové zprávy prostřednictvím satelitního připojení.

Apple rovněž vylepšil i výdrž baterie (až 42 hodin na jedno nabití) a stejně jako u ostatních modelů přidal podporu 5G sítí. Ze zdravotních funkcí se můžete těšit na ty samé novinky, jako u Series 11, tedy hlídání krevního tlaku a lepší hodnocení kvality spánku. Model Apple Watch Ultra 3 je dostupný pouze v jedné 49mm variantě za 21 990 korun. Připlácí se pouze za variantu s milánským kovovým tahem z titanu, která vyjde na 24 990 korun.

Apple Watch SE 3
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
48 fotografií
