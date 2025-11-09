Tenčí, odolnější a s delší výdrží. Test hodinek Apple Watch Series 11

Ondřej Martinů
Nové chytré hodinky od Applu rozhodně nejsou revolučním modelem, spíše mírným pokrokem v sérii. Pár novinek vám zpříjemní používání, majitelé nedávných modelů mohou být nicméně úplně v klidu. Vyzkoušeli jsme chytré hodinky Apple Watch Series 11.
Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Změny v hlavní sérii chytrých hodinek Apple Watch nebývají časté. Designově vypadají prakticky stejně už od modelu Series 7, který výrazně ztenčil rámečky displeje. Očekávalo se, že s výročním modelem Series 10 se tvář chytrých hodinek od Applu výrazně změní, ale ani to se nakonec nestalo – pouzdro se pouze mírně zeštíhlilo a displej se ještě o kousek zvětšil. A nyní s modelem Series 11 je to zase jen evoluce toho, co již roky funguje.

Apple během zářijové konference zdůraznil, že model Series 11 je dosud nejtenčím, ale zároveň i nejodolnějším ze série hodinek této značky. Tenký profil pouzdra však zůstal zachován od loňského modelu, ovšem skutečnou novinkou je přítomnost nového krycího skla displeje (Ion-X), které má být ještě výrazně odolnější než u předchozího modelu. Běžným používáním a nošením každý den na ruce jsme za zhruba měsíc nezaznamenali žádné škrábance.

Hodinky jsou každopádně stále dostupné ve dvou velikostních verzích: menší 42mm a větší 46mm. Co se materiálového zpracování týče, vybírat můžete buď mezi základní hliníkovou variantou, nebo prémiovější titanovou verzí. Hliníková verze je k dispozici ve zlaté, stříbrné, černé a šedé barvě, titanová pak ve zlaté, šedé nebo přirozené titanové barvě. Pouzdro je i tentokrát odolné proti vniknutí prachu a vody (IP6X).

Na ruce nicméně působí stylově a pohodlně, to Apple vychytal už dávno. Designově se hodí jak na parádu, například s nějakým stylovým látkovým řemínkem, tak na sport se silikonovou variantou. Vnímání designu hodinek je nicméně subjektivní věc, někomu hranatější design Apple Watch už roky vyhovuje, jiní ho stále nemohou vystát.

My jsme mohli otestovat větší 46mm variantu, která má tedy 1,96palcový displej s rozlišením 496 × 416 pixelů. Jde o OLED panel a maximální jas dosahuje slušných 2 000 nitů, což zajistí pohodovou čitelnost obrazovky i na přímém slunečním světle. Nechybí ani režim Always-On. Ovládání je tradičně řešeno přes dotykový displej, můžete však třeba pro pohyb v menu využít i boční otočnou korunku.

V Apple Watch Series 11 stále najdete čip Apple S10, který byl přítomný už u předchozí loňské verze. Do hodinek se v případě potřeby vejde až 64 GB uživatelských dat. Systém je roky prověřený WatchOS, letos ve verzi 26, tedy s novým číslováním. Vyznačuje se například jednotným Liquid Glass průhledným designem.

Hlavní funkční novinky se dají vyjmenovat celkem rychle. Pokud si pořídíte Cellular variantu, novinkou je připojení k 5G síti. Pozor však na to, že v Česku tato funkce není zatím dostupná a připojení tak dál funguje na 4G síti.

Zdravotní senzory jsou sice prakticky stejné už několik let, hodinky vám tedy umějí změřit tep, saturaci krve kyslíkem, teplotu pokožky, EKG nebo kvalitu spánku, nicméně k dispozici je zcela nové hlídání krevního tlaku, přičemž hodinky jsou schopné vás upozornit na potenciálně nebezpečné odchylky.

Mezi další novinky pak patří třeba určování komplexního skóre kvality spánku nebo vylepšená výdrž baterie. V praxi to znamená, že hodinky stále vydrží asi dva dny v provozu, hodně ovšem záleží na tom, zda máte zapnutý Always-On režim, zda je nosíte na cvičení se zapnutou GPS a zda je třeba sundáváte na noc. My jsme hodinky zatěžovali spíše méně (a sundávali je na noc), takže nám občas zbyla energie i do třetího dne, byť většinou jen okolo 15 procent.

Nabíjení hodinek je ovšem rychlejší, což přispívá k tomu, že je nemusíte mít na nabíječce příliš dlouho. Nabití z téměř prázdného stavu do zhruba 80 % zabere okolo půl hodiny. Obvyklé jsou na trhu také nabíjecí stojánky, které v noci Apple Watch promění na digitální hodiny a budík v jenom.

Využitelnost Apple Watch se v zásadě nemění ani s modelem Series 11. Stále jde o model určený výhradně pro propojení s iPhony (byť se několik čínských výrobců snaží tuto bariéru prorazit), a s nimi tedy fungují naprosto ideálně díky propojeným službám jako Apple Zdraví, Apple Home a dalším.

Jak už jsme zmínili, Apple Watch Series 11 pořídíte ve dvou materiálových provedeních (hliník nebo titan). Za hliníkové zaplatíte od 10 990 korun výš, titan pak začíná na částce 18 990 korun. Levnější je 42mm varianta, 46 mm verze startuje na 11 790 korunách a také jde připlatit za variantu s připojením k mobilní síti (od 13 990 korun).

V podstatě se ani nedá moc mluvit o nějaké vhodné konkurenci, protože Apple uzavřel svůj ekosystém natolik, že vám u modelů jiných značek bude v ohledu používání s iPhonem vždy něco chybět. A tak je spíš vhodné se zamyslet, zda neušetřit peníze a nesehnat si třeba model Series 10, který se dá najít ve výprodeji za osm až devět tisíc korun, nebo ještě levněji z druhé ruky.

Tenčí, odolnější a s delší výdrží. Test hodinek Apple Watch Series 11

