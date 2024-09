Větší displej, rychlejší nabíjení. Apple Watch Series 10 sází na praktičnost

Radikální změna, která přitom nepřináší radikální změny. Tak by se dala nazvat letošní evoluce chytrých hodinek od Applu. Jeho Watch Series 10 jsou totiž oproti předchůdcům výrazně přepracované. Ovšem i když si toho pozorné oko všimne, bude možná tápat, čím to vlastně je.

Apple Watch Series 10 totiž dostaly zbrusu nové proporce. Apple se snažil o maximální využití plochy displeje a zároveň nechtěl, aby jeho hodinky zmohutněly. Došlo tedy na co možná největší ztenčování rámečků displejů, zároveň ale přece jen narostly rozměry. Watch Series 10 tak bude Apple nabízet ve dvou rozměrech: 42 a 46 mm, zatímco dosavadní generace Series 9 měla pouzdra o 1 mm menší. Připomeňme, že v případě Applu jde o rozměr pouzdra na výšku, nikoli jeho šířku, jak se obvykle u náramkových hodinek udává. I větší rozměr tak bude stále komfortní i pro relativně malá zápěstí.

Mírný nárůst velikosti Apple kompenzuje snížením tloušťky, ta je o 10 % menší než u předchozího modelu – konkrétní hodnota je 9,7 mm. Hodinky tak mají působit odlehčeným dojmem, což ostatně potvrzuje i samotný mírný pokles jejich hmotnosti. Apple říká, že kvůli těmto změnám musel přepracovat veškeré komponenty hodinek, včetně korunky nebo bočního tlačítka.

Jen změnou proporcí ale designové změny u nových Apple Watch Series 10 nekončí. Základní hliníkové provedení je totiž kromě relativně tradiční stříbrné a růžově zlaté barvě nově dostupné i v klavírně černém provedení. Lesklý povrch získá pouzdro leštěním a následnými 30 kroky eloxování. Zásadní je ale změna u prémiového provedení hodinek: to je teď místo z oceli z titanu. To přináší výraznou úsporu hmotnosti, titanová verze je vždy jen o několik gramů těžší než hliníková, u ocelového provedení byl rozdíl podstatně větší. Titanová pouzdra jsou opět leštěná, k dispozici jsou tři barvy: šedá, zlatá a přírodní odstín titanu.

Prostě nejpokročilejší

Změny mají u Apple Watch Series 10 přinést zlepšení uživatelského komfortu v mnoha oblastech. Tak třeba displeje mají být ještě lépe čitelné na přímém slunci, Apple u nich udává schopnost regulace intenzity podsvícení v rozmezí 1 až 2 000 nitů. Na displeje se vejde více informací než u předchozích modelů, v porovnání se staršími generacemi mají displeje až o 75 % větší plochu (to je srovnání s letitými Series 3).

Malinko lepší má být u hodinek i situace z hlediska výdrže. Ta samotná je sice stále na 18 hodinách použití, případně dvojnásobné době v úsporném režimu, ovšem rychlejší je nabíjení. Za 30 minut se Apple Watch Series 10 nabijí na 80 % kapacity své baterie.

Pro zdraví i sport

Apple také vylepšil u Watch Series 10 funkce pro sledování sportovních aktivit i monitoring zdraví. Jednou z novinek, kterou hodinky nabídnou ještě v průběhu září po softwarovém updatu, by měla být detekce takzvané spánkové apnoe. To je stav, při kterém dochází k opakovaným zástavám dechu při spánku. To spánek narušuje a může to mít dlouhodobý negativní vliv na zdraví uživatele v řadě dalších oblastí, od psychické pohody až po cukrovku nebo problémy se srdcem. Nová funkce hodinek může poskytnout relevantní data pro konzultaci s lékařem. V současnosti přitom až 80 % lidí, kteří tímto stavem trpí, nemají tuto poruchu diagnostikovánu. Právě s tím mohou hodinky pomoci.

Apple Watch Series 10 přináší i nové funkce pro chvíle fyzické aktivity. Hodinky mají třeba nový senzor pro měření teploty vody a také hloubkoměr, který spolehlivě měří hloubky asi do 6 metrů, takže se hodí třeba pro záznamy průběhu šnorchlování. Jsou tu další rozšířené možnosti sledování různých sportovních aktivit. Nová je aplikace Příliv, která umožní sledovat třeba podmínky pro surfování na 5 000 místech na světě.

Hodinky také díky systému Watch OS 11 umožní uživateli lépe plánovat trénink a konkrétní zátěž. Poradí, kdy ještě může přidat a kdy by naopak bylo lepší si odpočinout. Software hodinek vylepšuje i využitelnost mimo sporty: hodinky servírují na displeji informace na základě aktuálního kontextu (třeba včetně polohy), nová je aplikace překladače a Apple slibuje i kvalitnější telefonování a zároveň nově možnost využít reproduktor hodinek třeba i k přehrávání hudby.

V prodeji brzy

Podobně jako další aktuální novinky od Applu se hodinky Watch Series 10 začnou prodávat 20. září. Ale už teď si je mohou zájemci předobjednávat. Cena za menší hliníkový model začíná na 11 490 korunách, větší provedení stojí nejméně 12 290 korun. Za podporu mobilních sítí si zájemci připlatí 3 000 korun.

Titanové provedení hodinek už má podporu sítí v základu, menší 42mm varianta začíná na 19 990 korunách, 46mm verze vyjde na 21 490 korun. Cenu ještě mohou navýšit i řemínky, příplatek za ty kovové se pohybuje kolem 1 500 korun.