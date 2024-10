Dlouho se o něm spekulovalo, ale nový produkt Applu nakonec nebude

Důvody jsou čistě pragmatické. Podle obvykle velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg by chytré prsteny kanibalizovaly na prodejích chytrých hodinek. Chytré prsteny dokážou stejně jako chytré hodinky monitorovat životní funkce, potřebují k tomu ovšem připojený smartphone.

„Apple aktivně nevyvíjí prsten a neplánuje jej uvést na trh,“ napsal Mark Gurman, „sebral by zákazníky hodinkám Apple Watch.“

Přitom se spekulovalo, že právě něco jako chytrý prsten by zapadl do ekosystému Applu, protože vedle obvyklých funkcí by sloužil i pro ovládání pomocí gest. To by se hodilo například pro brýle Apple Vision Pro.

Jediným velkým výrobcem, který se rozhodl nabídnout chytré prsteny, je Samsung. Jeho prsten Galaxy Ring je tak jediným chytrým prstenem od globálního obřího výrobce. Další chytré prsteny nabízejí menší a specializovaní výrobci. Navíc to je zatím poměrně okrajový segment trhu s nositelnou elektronikou.

Apple se mohl s konceptem chytrých prstenů rozloučit i z důvodů jejich opravitelnosti. Galaxy Ring stojí v přepočtu zhruba 11 500 korun (v Česku se oficiálně neprodává) a je podle renomované společnosti iFixit, zabývající se opravami elektroniky, prakticky neopravitelný. Podle společnosti je tak jeho životnost pouhé dva roky. Nelze totiž u něj vyměnit baterii bez toho, aby se zcela zničil. To jde proti filozofii Applu, jehož výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely co nejdéle.