Technický průlom. Z vesmíru dorazila zpráva na běžný smartphone

Závod o pokrytí planety Země signálem datových satelitů z vesmíru nabírá velmi zajímavé obrátky. Koncem března ohlásila bankrot společnost OneWeb, která patřila mezi několik firem, jež chtěly planetu pokrývat. Naopak na začátku měsíce oznámil operátor Vodafone, že vstupuje do projektu SpaceMobile firmy AST & Science, která na rozdíl od většiny ostatních projektů chce signál šířit přímo do klasických mobilních telefonů.

A jak vyšlo najevo o něco později, koncem února se v této oblasti odehrál i významný průlom. Společnosti Lynk, která se snaží rovněž o propojení s běžným mobilem z orbity, se podařilo na obyčejný smartphone s Androidem odeslat textovou zprávu. Z nějakého důvodu sice zpráva ze satelitu nedorazila celá, nicméně i tak jde o výrazný pokrok a pravděpodobně první důkaz toho, že spojení satelitu a klasického mobilního telefonu může fungovat. Dosud byla k takovému propojení potřeba speciální zařízení a s jejich využitím počítají i obdobné služby, které slibují „internet z vesmíru“.

Experiment se odehrál 24. února a zpráva dorazila z jednoho z testovacích objektů společnosti na oběžné dráze. Lynk totiž nevyslala kompletní satelit, ale jen zařízení, které coby užitečné zatížení vynesla na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) raketa Falcon 9 společnosti Space X, a to už loni v prosinci. Astronauté na ISS pak zařízení Lynk připevnili k nákladnímu modulu Cygnus, který se následně od stanice 31. ledna odpojil a od té doby cestuje po oběžné dráze.

Zmíněného 24. února se zaměstnancům Lynku podařilo s tímto satelitem spojit z běžného mobilního telefonu. V tu chvíli se nacházeli na Falklandech, které jsou jen spoře pokryté běžným mobilním signálem. Podle zveřejněného videa použili inženýři Lynku nějaký běžný androidí smartphone, který zvládá jak CDMA, tak GSM/3G sítě.

V úvodu videa je vidět, že telefon nemá žádný signál mobilních sítí, pak se na krátko „chytí“ právě satelitní síť, přičemž úroveň signálu je podle hodnot ve videu poměrně slabá (nižší, než co běžně vyžadují operátoři pro úspěšné spojení). Nicméně pro účely testy to stačilo: po připojení telefonu k satelitu, což už samo o sobě bude solidní úspěch, odeslal satelit na mobilní telefon zprávu.

Podle všeho k tomu využili systém Wireless Emergency Alert, který se v USA používá pro masové varování obyvatel právě prostřednictvím mobilních telefonů. Na ně umí síť automaticky rozeslat zprávy o blížícím se nebezpečí. V podstatě jde o specifické americké uplatnění technologie známé jako Cell Broadcast, kterou zvládají smartphony po celém světě. Cell Broadcast je určitá obdoba SMS s tím rozdílem, že zpráva nemíří k jednomu konkrétnímu příjemci, ale obdrží ji automaticky každý mobilní telefon, který se připojí k dané základnové stanici, která dostala za úkol zprávu vysílat.

Důvod pro použití takové techniky v testu je vcelku jednoduchý: vzhledem k nejistým parametrům spojení a časovému oknu, po které bude telefon připojen, by bylo nepraktické, aby někdo dával pokyn k odeslání zprávy ze satelitu. Jedinou spolehlivou cestou, jak zprávu získat, tedy bylo její automatické odeslání. I tak se zpráva nepřenesla celá. Text měl znít „This is a test“, na mobilní telefon dorazila ovšem jen zpráva „s is a test“.

Tento zdánlivě drobný test ovšem dodává společnosti Lynk velkou sebedůvěru. Firma má na oběžnou dráhu (asi do výšky 500 km) začít vypouštět malé satelity (o hmotnosti asi 25 kilogramů), které postupně mají zajistit celosvětové pokrytí. Z počátku půjde o několik desítek satelitů, které zvládnou základní služby, tedy nejspíš právě předávání textových zpráv a možná volání. Později by však mělo dojít i na 4G data, to ve chvíli, kdy budou satelitů na orbitě tisíce.

Firma Lynk pak nejspíš nebude své služby poskytovat přímo koncovým zákazníkům, satelitní konektivitu nabídne mobilním operátorům, kteří ji dovolí využívat zákazníkům ve chvíli, kdy budou mimo pokrytí jejich signálem.