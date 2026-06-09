Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na jedné z hlavních tuzemských železničních tratí. Podívejte se, co běžně neuvidíte, zveme vás na exkluzivní projížďku rozsvíceným Vítkovským tunelem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cestu začínáme před desátou večerní na seřaďovacím nádraží v Libni, kde už „vrčelo“ speciální drážní vozidlo MUV 75 (Motorové Univerzální Vozidlo) určené pro údržbu železničních tratí. A proč vyrážíme takto pozdě? Je to z důvodu vytíženosti tohoto železničního koridoru, která neumožňuje blokovat kolej přes den. I proto práce na trati mezi Libní a nádražími v centru Prahy probíhají vesměs v nočních hodinách, tedy v době jejího nejnižšího vytížení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejprve bylo nutné ze seřaďovacího nádraží přejet na odjezdovou kolej. To však nelze jen tak, i pohyb drážních vozidel se řídí jasně danými pravidly. Strojvůdce si tedy musel nejprve vyžádat povolení k přejezdu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně tak bylo nutné zajistit si na dostatečně dlouhou dobu volnou kolej do cílové stanice, tedy do stanice Praha hlavní nádraží. Přednost mají běžné spoje, tedy i ty nákladní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Volná kolej po pár minutách čekání zajištěna a my tedy můžeme vyjet na trať. Takto vidí strojvůdci v noci trať mezi Libní a Hlavním či Masarykovým nádražím.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Blížíme se k dvojici železničních tunelů vedoucích pod vrchem Vítkov. A to konkrétně k tomu severnímu, navíc neobvykle rozsvícenému. Běžně tu cestující ve vlaku vidí jen tmu. Rozsvícen nebyl bezdůvodně…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve tmě bychom totiž jen stěží hledali to důležité. Tedy vyzařovací kabely, díky nimž nyní cestující ve vlacích projíždějících tunely pod Vítkovem mohou své mobilní telefony používat naplno. Prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund (na snímku) ukazuje vysoko nad našimi hlavami umístěný vyzařovací kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod vyzařovacím kabelem vede kovový žlab, kterým je na kraj tunelu přiveden standardní koaxiální kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ten je zaveden do děliče (kovové „téčko“ na snímku). Slouží k rozdělení vyzařovacího toku, aby byl signál rozdělen do větví stejnoměrně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tedy jak do vyzařovacího kabelu (na snímku nahoře), tak do směrové antény (bílý kužel na snímku). Ta zajišťuje šíření mobilního signálu ve směru od výjezdu z tunelu, u rychle jedoucích vlaků tak vykrývá dobu, kdy je mobil uživatele už mimo tunel, tedy mimo dosah vyzařovacího kabelu, ale zároveň se ještě nepřipojil k běžné anténě v okolí tratě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektor propojující standardní koaxiální kabel s vyzařovacím je chráněn gumovým převlekem. Důvod je nasnadě: eliminuje se tak riziko rozpojení přípojky tlakem vzduchu od rychle projíždějícího vlaku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkový pohled na rozvod kabelů pro zajištění pokrytí tunelů pod Vítkovem mobilním signálem
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled do jednoho z nových Vítkovských železničních tunelů, který se jen tak nenaskytne. Standardně je totiž temný a velmi vytížený, během dne jím projedou desítky vlaků. Dodejme, že původní, o poznání kratší Vítkovský železniční tunel je položen o něco výše a jižněji – stejně jako původní železniční těleso nacházející se v těsné blízkosti žižkovských domů je už několik let součástí cyklostezky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A jelikož jsou oba nové železniční tunely pod tímto pražským vrchem dvoukolejné…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…tak se vyzařovací kabely táhnou po obou jeho stranách – pro každou kolej je instalován samostatný kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Svůj kabel zde má nicméně i Správa železnic, na snímku jde o ten užší výše.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vysvětlení rozdílné tloušťky obou kabelů se dočkáte ve videu na konci galerie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohyb v tunelu byl možný pouze v reflexní vestě a za přísného dodržování pokynů pracovníků Správy železnic.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V tunelech se bylo nutné vyrovnat i s pár nástrahami – v době jejich stavby se nepočítalo, že by v budoucnosti měly po jeho stěnách vést kabely šířící mobilní signál. Někde tak bylo nutné kabel „prohnout“…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…jinde bylo nezbytné si naopak pomoci ocelovým lankem, k němuž je kabel přichycen.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detail uchycení ocelového lanka, na kterém je v místě rozdílné šíře stěny tunelu zavěšen vyzařovací kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K uchycení vyzařovacích kabelů slouží plastové držáky, každý desátý je pak opatřen nerezovým páskem. Je to z důvodů požární bezpečnosti, aby například kabel při požáru nespadl na zem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cestu za tajem šíření mobilního signálu ve Vítkovském tunelu jsme zakončili v cílové stanici…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…tedy na pražském hlavním nádraží. Toto ve dne velmi rušné místo má v nočních hodinách neobvyklé kouzlo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naše noční putování zakončíme netradičním výhledem na noční Prahu ze západního portálu tunel pod Vítkovem. Ale ještě nekončíme…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O pár dní později, tentokrát již za denního světla, se vracíme zpět k západním portálům Vítkovského tunelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…a rádiovými jednotkami (RRU). Tedy veškeré technologie nezbytné pro fungování jakékoli základnové stanice (BTS) mobilních operátorů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vysoko nad outdoorovými skříněmi se pak nacházejí i mikrovlnné antény operátorů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vítkovský tunel není jediným, který se 5G pokrytí dočkal. Vyzařovací kabely byly instalovány i v Krasíkovském tunelu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Do konce roku 2031 by mobilní operátoři rádi společně se Správou železnic posílili signál podél čtyř hlavních železničních koridorů,“ informovala APMS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o železniční koridory Praha–Cheb, Praha – České Budějovice, Praha–Děčín a Přerov–Břeclav.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Celkem jde o 158 lokalit,“ upřesnila asociace s tím, že pro co nejefektivnější postup pokrývání bude důležitá koordinace všech zapojených stran a také zjednodušení povolovacích řízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz